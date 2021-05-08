Hobi için tavus kuşu beslemeye başladı, şimdi tanesini 2 bin liradan satıyor

Mersin’in Erdemli ilçesinde Fevzi Arslan (52), hobi olarak beslemeye başladığı tavus kuşları ilgi görünce ticaretine başladı. Arslan, yetiştirdiği tavus kuşlarının tanesini 2 bin liradan satıyor.

DHA 08.05.2021 - 16:31

Hobi için tavus kuşu beslemeye başladı, şimdi tanesini 2 bin liradan satıyor - 1
Sülüngiller familyasından olan ve kur yapma döneminde erkeklerin kuyruklarını açarak sergilediği görsel şölenle görenleri etkilediği tavus kuşları, terapi niyetine de insanlar tarafından izleniyor.
Hobi için tavus kuşu beslemeye başladı, şimdi tanesini 2 bin liradan satıyor - 2
Renkleri ve kuyruklarının muhteşem görselliği ile ilgi gören tavus kuşları, tanesi 2 ila 5 bin lira arasında alıcı buluyor.
Hobi için tavus kuşu beslemeye başladı, şimdi tanesini 2 bin liradan satıyor - 3
VATANDAŞLARDAN TALEP ARTTI

İlçede 5 yıl önce hobi için bir çift tavus kuşu beslemeye başlayan Fevzi Arslan, sosyal medyaya yüklediği fotoğrafların ilgi görmesi üzerine ticarete başladı
Hobi için tavus kuşu beslemeye başladı, şimdi tanesini 2 bin liradan satıyor - 4
Arslan, "Sosyal medyadan ulaşanlar satın almak isteyenler çok oldu ve bir çift tavus kuşundan 10 çift tavus kuşu üretimi yaptım. Yaklaşık 25 yıl yaşayabilen tavus kuşları, zararsız ve kuyruklarının görselliğiyle insanlara terapi yapabilen muhteşem bir varlık.
Hobi için tavus kuşu beslemeye başladı, şimdi tanesini 2 bin liradan satıyor - 5
Yeni doğmuş bir tavus kuşunun tanesi 500 lira. Ama 3 yaşına geldiğinde 2 bin liradan satılabiliyor. Bu fiyatlar gelişmişliği ve renklerine göre 5 bin liraya kadar çıkabiliyor.
Hobi için tavus kuşu beslemeye başladı, şimdi tanesini 2 bin liradan satıyor - 6
Türkiye’nin her yerinden sipariş geliyor ama yetişemiyoruz. Özellikle beyaz renkli tavus kuşlarına daha büyük talep geliyor.
Hobi için tavus kuşu beslemeye başladı, şimdi tanesini 2 bin liradan satıyor - 7
Bizlerde sattığımız tavus kuşları sahiplerine yetiştirme ve bakım konularında bilgi veriyoruz.
Hobi için tavus kuşu beslemeye başladı, şimdi tanesini 2 bin liradan satıyor - 8
Özellikle otellerde, sitelerin bahçelerinde ve müstakil evde oturanlar tarafından büyük ilgi gören tavus kuşlarının, gelecek yıllarda her evin bahçesinde olacağını düşünüyorum” dedi.

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