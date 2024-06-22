Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor! Pazarda 35 liraya satılıyor

Kendisinin enginar yetiştirdiğini görenlerin şaşırdığını ve serzenişte bulunduğunu söyleyen Ali Akarsu, “Ben emekli memurum. Burası, babadan kalma bir toprak, meyve çeşidinde her şey var. Burada, narenciye hariç bütün meyveler var. Ben bunu bir hobi olarak yapıyorum. Enginarı da 1995 yılında Mudanya'da bir arkadaşımda görmüştüm ve oradan numune getirmiştim. O zaman bizim ilçe ziraatteki arkadaşlar, sanki hiç görmemiş gibi ‘Laçin'de de enginar mı oluyormuş' diye kayınvalidemin orada böyle bir serzenişte bulunmuşlar. Bizim köyden bir arkadaş bunu başka bir mekânda yapmıştı. Ben ondan fide istedim, bu benim üçüncü senem, geçen sene güzel verim aldık. Bu sene de keza iyi gözüküyor. Burası bir dönüm bir yer ama diğer sebze çeşitlerine göre gelir düzeyi daha iyi. Bunun bakımını yapacaksın ve göründüğü gibi keseceksin. Biz Eskişehir'e götürüyoruz, pazarlamamızı yapıyoruz. Kesilmiş halini pazarda 30-35 liraya satıyorlar. Biz Eskişehir'de bu enginarın tanıtımı yaptık, şu anda tanıttık yani. Eskişehirliler bunu sevdiler, yiyorlar, alıyorlar. Tepebaşı Belediyesi kadın üreticilere bir yer gösterdi. Orada hanım pazara çıkıyor, orada pazarlama yapıyoruz. Çok şükür iyiyiz yani en azından masrafımız çıkmış oluyor” dedi.