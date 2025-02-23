İBB 2.000 TL Ramazan Desteği başvurusu 2025: İBB Ramazan Desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) aracılığıyla vatandaşlara, geçim sofra desteği, evlilik desteği ve yeni doğan desteği sağlıyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte yapılan açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere toplamda 200 milyon liralık Ramazan kupon desteği sağlanacağı aktarıldı. Ramazan desteğinden 100 bin hane yararlanacak. İşte, Ramazan ayı boyunca yapılacak desteğin detayları…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) aracılığıyla vatandaşlara, geçim sofra desteği, evlilik desteği ve yeni doğan desteği sağlıyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte yapılan açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere toplamda 200 milyon liralık Ramazan kupon desteği sağlanacağı aktarıldı. Ramazan desteğinden 100 bin hane yararlanacak. İşte, Ramazan ayı boyunca yapılacak desteğin detayları…