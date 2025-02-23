İBB 2.000 TL Ramazan Desteği başvurusu 2025: İBB Ramazan Desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

İBB RAMAZAN DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI VAR MI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan’da ihtiyaç sahibi hanelere, 2.000 TL Ramazan Kupon desteği verileceğini duyurdu.



Ramazan ayı bu yıl 1 Mart tarihinde başlayacak ve 29 Mart cumartesi gününe kadar sürecek. İBB tarafından sağlanacak Ramazan desteği, ihtiyaç durumu tespit edilen ve gerekli koşullara sahip vatandaşlara verilecek.