İBB 2 bin TL Ramazan desteği verecek: 2025 Ramazan Kuponu desteği başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025 Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine 2 bin lira destek verileceğini duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı duyuruda, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, ihtiyaç durumu tespit edilen ailelere 2 bin liralık Ramazan desteğinin verileceğini belirtti. Peki, 2025 Ramazan Kuponu desteği başvurusu nasıl yapılır?

İBB 2 bin TL Ramazan desteği verecek: 2025 Ramazan Kuponu desteği başvurusu nasıl yapılır? - 1

2025 Ramazan ayı boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin liralık Ramazan Kuponu dağıtacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) aracılığıyla dağıtılacak olan Ramazan desteği kuponları, ihtiyaç sahibi kişilerin durumunun tespit edilmesiyle yapılacak.

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İBB 2 bin TL Ramazan desteği verecek: 2025 Ramazan Kuponu desteği başvurusu nasıl yapılır? - 2

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU DUYURDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Ramazan ayında ihtiyaç sahibi hanelere, 2 bin lira Ramazan Kuponu desteği verileceğini duyurdu.

İmamoğlu'nun yaptığı duyuru şu şekilde:

"Ramazan’da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız. Ramazan birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayıdır. İBB her zaman yanınızda."

İBB 2 bin TL Ramazan desteği verecek: 2025 Ramazan Kuponu desteği başvurusu nasıl yapılır? - 3

İBB RAMAZAN DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB tarafından bu desteğe yönelik başvuru tarihi, yöntemi ve şartlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

2 bin liralık Ramazan desteği, İBB tarafından ihtiyaç durumu tespit edilen ve gerekli koşullara sahip vatandaşlara verilecek.

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