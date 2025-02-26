İBB 2 bin TL Ramazan desteği verecek: 2025 Ramazan Kuponu desteği başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025 Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine 2 bin lira destek verileceğini duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı duyuruda, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, ihtiyaç durumu tespit edilen ailelere 2 bin liralık Ramazan desteğinin verileceğini belirtti. Peki, 2025 Ramazan Kuponu desteği başvurusu nasıl yapılır?
2025 Ramazan ayı boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin liralık Ramazan Kuponu dağıtacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) aracılığıyla dağıtılacak olan Ramazan desteği kuponları, ihtiyaç sahibi kişilerin durumunun tespit edilmesiyle yapılacak.