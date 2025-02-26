İBB 2 bin TL Ramazan desteği verecek: 2025 Ramazan Kuponu desteği başvurusu nasıl yapılır?

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU DUYURDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Ramazan ayında ihtiyaç sahibi hanelere, 2 bin lira Ramazan Kuponu desteği verileceğini duyurdu.



İmamoğlu'nun yaptığı duyuru şu şekilde:



"Ramazan’da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız. Ramazan birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayıdır. İBB her zaman yanınızda."