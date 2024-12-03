İBB burs başvuru sonuçlarında son durum: İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘nin (İBB) üniversite öğrencilerine sağladığı burs desteği için başvurular kasım ayında tamamlanmıştı. Başvuru sürecinin ardından İBB sonuç tarihine yönelik araştırmalar gündemde. Öğrenciler, İBB bursunun kendilerine çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Burs hakkı kazanan öğrenciler, online sistem üzerinden açıklanacak. Peki, İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB 2024-2025 döneminde 100 bin öğrenciye geri ödemesiz 15 bin TL burs verecek. "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" için başvuru süreci 18 Ekim 2024 Cuma günü sona ermişti.