İBB burs başvuru sonuçlarında son durum: İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘nin (İBB) üniversite öğrencilerine sağladığı burs desteği için başvurular kasım ayında tamamlanmıştı. Başvuru sürecinin ardından İBB sonuç tarihine yönelik araştırmalar gündemde. Öğrenciler, İBB bursunun kendilerine çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Burs hakkı kazanan öğrenciler, online sistem üzerinden açıklanacak. Peki, İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçlarında son durum: İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

İBB 2024-2025 döneminde 100 bin öğrenciye geri ödemesiz 15 bin TL burs verecek. "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği"  için başvuru süreci 18 Ekim 2024 Cuma günü sona ermişti.

EĞİTİM HABERLERİ

İBB burs başvuru sonuçlarında son durum: İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs sonuçları ardından gözler İBB burs başvuru sonuçlarına çevrildi. KYK burs başvuru sonuçları 5 Kasım 2024 tarihinde ilan edilmişti. BB burs başvuru sonuçlarının en geç aralık ayı ortalarına kadar duyurulması bekleniyor.


İBB burs başvuru sonuçlarında son durum: İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

2024- 2025 dönemi burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca adaylar SMS ile bilgilendirilecek.

 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacaktır.

İBB burs başvuru sonuçlarında son durum: İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

T.C. vatandaşı olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,

Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

DAHA FAZLA GÖSTER