İBB burs başvuruları ne zaman bitecek, başvuru nasıl yapılır? (2023-2024 İBB burs başvuru ekranı)

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak



- Öğrencinin İstanbul'da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi



- Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak



- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak



- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak



- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması



- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olma