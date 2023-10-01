İBB burs başvuruları ne zaman bitecek, başvuru nasıl yapılır? (2023-2024 İBB burs başvuru ekranı)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurularının nasıl yapılacağı, bu sene üniversiteli olacak olan binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda birçok öğrenciye burs yardımında bulunacak olan İBB, başvuru ayrıntılarını ve şartlarını açıkladı. Peki, 2023-2024 İBB burs başvuruları ne zaman bitecek, başvuru nasıl yapılır?

İBB burs başvuruları ne zaman bitecek, başvuru nasıl yapılır? (2023-2024 İBB burs başvuru ekranı) - 1

2023-2024 İBB burs başvurularının ne zaman biteceği, henüz başvuruda bulunmayan birçok öğrenci tarafından sorgulanıyor. 26 Eylül tarihinde başlayan İBB burs başvurularının ardından birçok öğrenci başvuruda bulundu. İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirilen İBB burs başvurularının ne zaman sona ereceği araştırılıyor. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ HABERLERİ

İBB burs başvuruları ne zaman bitecek, başvuru nasıl yapılır? (2023-2024 İBB burs başvuru ekranı) - 2

İBB BURS BAŞVURU TARİHLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından burs başvuru takvimi yayımlandı.

Üniversite öğrencileri, 26 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında İBB burs başvurusunda bulunabilecek.

İBB burs başvuruları ne zaman bitecek, başvuru nasıl yapılır? (2023-2024 İBB burs başvuru ekranı) - 3

İBB BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfamız gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

İBB burs başvuruları ne zaman bitecek, başvuru nasıl yapılır? (2023-2024 İBB burs başvuru ekranı) - 4

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Öğrencinin İstanbul'da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

- Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olma

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