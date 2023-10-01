İBB burs başvuruları ne zaman bitecek, başvuru nasıl yapılır? (2023-2024 İBB burs başvuru ekranı)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurularının nasıl yapılacağı, bu sene üniversiteli olacak olan binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda birçok öğrenciye burs yardımında bulunacak olan İBB, başvuru ayrıntılarını ve şartlarını açıkladı. Peki, 2023-2024 İBB burs başvuruları ne zaman bitecek, başvuru nasıl yapılır?
2023-2024 İBB burs başvurularının ne zaman biteceği, henüz başvuruda bulunmayan birçok öğrenci tarafından sorgulanıyor. 26 Eylül tarihinde başlayan İBB burs başvurularının ardından birçok öğrenci başvuruda bulundu. İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirilen İBB burs başvurularının ne zaman sona ereceği araştırılıyor. İşte ayrıntılar.