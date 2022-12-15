İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2022-23 İBB burs başvuru sonuçları sorgulama)

İBB burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İBB tarafından ihtiyaç sahibi birçok üniversite öğrencisine burs yardımı yapılacak. Burs başvuruları geçtiğimiz aylarda tamamlandı ve başvuruda bulunan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarih için beklemeye başladı. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanan İBB burs başvuru sonuçlarıyla ilgili bu yıl için henüz bir açıklama yapıldı.
Buna göre; İBB burs başvuru sonuçlarının bu yıl aralık ayının son haftalarına doğru açıklanması bekleniyor.
Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.
İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.
Ön lisans ve lisans eğitimi açıktan sürdüren öğrenciler, yurtdışında eğitim alanlar, ücretli değişim programında bulunanlar, 25 yaşından büyükler, öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar, hüküm giyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri burslardan yararlanamaz.