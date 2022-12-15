İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2022-23 İBB burs başvuru sonuçları sorgulama)

İBB burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İBB tarafından ihtiyaç sahibi birçok üniversite öğrencisine burs yardımı yapılacak. Burs başvuruları geçtiğimiz aylarda tamamlandı ve başvuruda bulunan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarih için beklemeye başladı. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?