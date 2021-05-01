İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma belgesi ile ilgili yeni açıklama

İçişleri Bakanlığı, el yazısıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin, kolluk birimlerince fotoğrafının çekilerek sisteme yüklendiğini, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı ya da yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulandığını bildirdi.