İkinci el araç ilanlarındaki 19 klişe: Keyfe keder boyalı, ilk gelen alır...

Corona virüs pandemisi sürecinde üretimin azalması, araç almak isteyenleri ikinci el sitelerine yönlendirdi. Bu nedenle dolandırıcılık olayları arttı. Bütçesine göre araç almak isteyen vatandaşlar dolandırıcıların hedefi oldu.



Çok sayıda ağır hasarlı ve arızalı araç, ilanlarda 'sorunsuz' olarak vatandaşlara sunuluyor. İlanlarda kullanılan bazı klişe ifadeler ise araçların durumuyla ilgili fikir verebiliyor.



Webtekno yazarı Erkan Ceylan, ilan verilirken kullanılan 19 klişe başlığı derledi.