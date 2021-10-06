İkinci el araç ilanlarındaki 19 klişe: Keyfe keder boyalı, ilk gelen alır...

İkinci el araç ilanlarında klişe olan ifadeleri, Webtekno yazarı Erkan Ceylan derledi.

ntv.com.tr 06.10.2021 - 05:59

İkinci el araç ilanlarındaki 19 klişe: Keyfe keder boyalı, ilk gelen alır... - 1
Corona virüs pandemisi sürecinde üretimin azalması, araç almak isteyenleri ikinci el sitelerine yönlendirdi. Bu nedenle dolandırıcılık olayları arttı. Bütçesine göre araç almak isteyen vatandaşlar dolandırıcıların hedefi oldu.

Çok sayıda ağır hasarlı ve arızalı araç, ilanlarda 'sorunsuz' olarak vatandaşlara sunuluyor. İlanlarda kullanılan bazı klişe ifadeler ise araçların durumuyla ilgili fikir verebiliyor.

Webtekno yazarı Erkan Ceylan, ilan verilirken kullanılan 19 klişe başlığı derledi.
İkinci el araç ilanlarındaki 19 klişe: Keyfe keder boyalı, ilk gelen alır... - 2

"Son 1 hafta! İndirime girdi, ilk gelen alır" 

İkinci el araç ilanlarındaki 19 klişe: Keyfe keder boyalı, ilk gelen alır... - 3

"Sigorta şirketinin şişirmesi sonucu" 

İkinci el araç ilanlarındaki 19 klişe: Keyfe keder boyalı, ilk gelen alır... - 4

"Sercan Bey'e opsiyonlanmıştır", "Bilmem kime hayırlı olsun", "Kapora alındı"

İkinci el araç ilanlarındaki 19 klişe: Keyfe keder boyalı, ilk gelen alır... - 5

"Boya takıntısı olanlar aramasın"

İkinci el araç ilanlarındaki 19 klişe: Keyfe keder boyalı, ilk gelen alır... - 6

"Beyaz Melek satışta", "Maviş'e veda", "Şehrin Haylazı"

İkinci el araç ilanlarındaki 19 klişe: Keyfe keder boyalı, ilk gelen alır... - 7

"Memurdan, öğretmenden, doktordan, bayandan"

İkinci el araç ilanlarındaki 19 klişe: Keyfe keder boyalı, ilk gelen alır... - 8

"Full artı fulllllll" 

İkinci el araç ilanlarındaki 19 klişe: Keyfe keder boyalı, ilk gelen alır... - 9

"Askerlik nedeniyle satılık"

İkinci el araç ilanlarındaki 19 klişe: Keyfe keder boyalı, ilk gelen alır... - 10

"Hastasına satılık" 

İkinci el araç ilanlarındaki 19 klişe: Keyfe keder boyalı, ilk gelen alır... - 11

"Dosta gider, dosta gidecek araba"

İkinci el araç ilanlarındaki 19 klişe: Keyfe keder boyalı, ilk gelen alır... - 12

"Çıtır hasarlı" 

İkinci el araç ilanlarındaki 19 klişe: Keyfe keder boyalı, ilk gelen alır... - 13

"Keyfekeder boyalı"

İkinci el araç ilanlarındaki 19 klişe: Keyfe keder boyalı, ilk gelen alır... - 14

"Bilen bilir"

İkinci el araç ilanlarındaki 19 klişe: Keyfe keder boyalı, ilk gelen alır... - 15

"Deyişen yoktur" 

İkinci el araç ilanlarındaki 19 klişe: Keyfe keder boyalı, ilk gelen alır... - 16

"Kelepir"

İkinci el araç ilanlarındaki 19 klişe: Keyfe keder boyalı, ilk gelen alır... - 17

"Ev alacam, iş kuracam, arsa alacam; o yüzden satıyorum"

İkinci el araç ilanlarındaki 19 klişe: Keyfe keder boyalı, ilk gelen alır... - 18

"Gırtlak dolu" 

İkinci el araç ilanlarındaki 19 klişe: Keyfe keder boyalı, ilk gelen alır... - 19

"Garaj arabası"

İkinci el araç ilanlarındaki 19 klişe: Keyfe keder boyalı, ilk gelen alır... - 20

"Aracımız satılmıştır"

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