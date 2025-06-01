İKRAMİYELER YATIYOR | Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2025: SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 4000 TL bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emekliye bayram ikramiyesi ödemelerinde son durum vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bayram ikramiyesi ödeme günleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya paylaşımı sonrasında belli oldu. 4A-4B ve 4C kapsamında emekli olan vatandaşların ikramiyeleri 31 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına 4000 TL bayram ikramiyesi yatırılacak. Emeklilerin yanı sıra malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar, şehit yakınları ve gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve şampiyon sporcular, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar da bayram ikramiyelerinden faydalanabilecek. Peki, 4000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri.
2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu. Yıl da 2 kez hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'ndan önce emeklilerin hesaplarına yatırılan 4000 TL ikramiyelerin, bu yıl Kurban Bayramı'nda ne zaman yatacağı Bakan Işıkhan tarafından açıklandı. Peki, SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 4000 TL bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte 2025 emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi.