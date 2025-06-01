İKRAMİYELER YATIYOR | Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2025: SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 4000 TL bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu. Yıl da 2 kez hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'ndan önce emeklilerin hesaplarına yatırılan 4000 TL ikramiyelerin, bu yıl Kurban Bayramı'nda ne zaman yatacağı Bakan Işıkhan tarafından açıklandı. Peki, SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 4000 TL bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte 2025 emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi.