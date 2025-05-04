Kurbanlık fiyatları 2025: İl İl Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de küçükbaş ve büyükbaş canlı kilo fiyatları kaç TL?
Kurbanlık fiyatları,bayrama kısa bir zaman kala erkenden hareket ederek ibadetlerini yerine getirmeye hazırlananlar tarafından araştırılıyor. Yaşanılan illere göre Kurban fiyatları farklılık gösterebiliyor. Bütçelerini iyi yönetmek isteyenler, Dana, tosun, güve, keçi gibi küçükbaş ve büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatına göre hareket edecek. İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde ortalama kurbanlık fiyatları belli oldu. Peki, 2025 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de küçükbaş ve büyükbaş canlı kilo fiyatları kaç TL?
2025 yılı kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğu, tüm İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. Hem kurban ibadetini yerine getirmek hem de ihtiyacı olana yardım etmek isteyen vatandaşlar, 2025 yılı güncel kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. Her yıl paylaşmayı artırmak için kesilen kurbanlıkların 2025 yılı fiyat listeleri belli olmaya başladı. Kurbanlık fiyatları hayvanın besili, kilolu, sağlıklı ve ırkının farklı olmasına göre fiyatlarda değişiklik yaratabiliyor.