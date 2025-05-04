Kurbanlık fiyatları 2025: İl İl Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de küçükbaş ve büyükbaş canlı kilo fiyatları kaç TL?

İSTANBUL KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

2025 yılında geçtiğimiz yıla göre artan et fiyatları nedeniyle kurbanlık fiyatları da bir hayli artış gösterdi.



Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvan 80 bin ile 160 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlık ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satılıyordu.



Hisse fiyatlarının bu yıl ise küçükbaşta 10-25 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise 90-250 bin TL arasında olması bekleniyor