Kurbanlık fiyatları 2025: İl İl Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de küçükbaş ve büyükbaş canlı kilo fiyatları kaç TL?

Kurbanlık fiyatları,bayrama kısa bir zaman kala erkenden hareket ederek ibadetlerini yerine getirmeye hazırlananlar tarafından araştırılıyor. Yaşanılan illere göre Kurban fiyatları farklılık gösterebiliyor. Bütçelerini iyi yönetmek isteyenler, Dana, tosun, güve, keçi gibi küçükbaş ve büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatına göre hareket edecek. İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde ortalama kurbanlık fiyatları belli oldu. Peki, 2025 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de küçükbaş ve büyükbaş canlı kilo fiyatları kaç TL?

Kurbanlık fiyatları 2025: İl İl Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de küçükbaş ve büyükbaş canlı kilo fiyatları kaç TL? - 1

2025 yılı kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğu, tüm İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. Hem kurban ibadetini yerine getirmek hem de ihtiyacı olana yardım etmek isteyen vatandaşlar, 2025 yılı güncel kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. Her yıl paylaşmayı artırmak için kesilen kurbanlıkların 2025 yılı fiyat listeleri belli olmaya başladı. Kurbanlık fiyatları hayvanın besili, kilolu, sağlıklı ve ırkının farklı olmasına göre fiyatlarda değişiklik yaratabiliyor.

EKONOMİ HABERLERİ

Kurbanlık fiyatları 2025: İl İl Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de küçükbaş ve büyükbaş canlı kilo fiyatları kaç TL? - 2

İSTANBUL KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

2025 yılında geçtiğimiz yıla göre artan et fiyatları nedeniyle kurbanlık fiyatları da bir hayli artış gösterdi.

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvan 80 bin ile 160 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlık ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satılıyordu.

Hisse fiyatlarının bu yıl ise küçükbaşta 10-25 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise 90-250 bin TL arasında olması bekleniyor

Kurbanlık fiyatları 2025: İl İl Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de küçükbaş ve büyükbaş canlı kilo fiyatları kaç TL? - 3

ANKARA KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Ankara'da büyükbaş bir hayvanın 90 bin ile 250 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlığın ise 8 bin ile 20 bin TL arasında satılması bekleniyor.

Kurbanlık fiyatları 2025: İl İl Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de küçükbaş ve büyükbaş canlı kilo fiyatları kaç TL? - 4

2025 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Çeşitli faktörlerin etkilediği kurbanlık fiyatlarının bu sene tahmini larak büyükbaşta (dana-tosun-düve) ortama 90 ila 150 bin arasında değişmesi bekleniyor.

Küçükbaş kurbanlık fiyatlarının ise (koyun-koç-keçi) 9 ila 20 bin TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvanın canlı kilogram fiyatının 300 ila 400 TL arasında, küçükbaşın ise 350 ila 380 TL arasında olacağı düşünülüyor.

Kurbanlık fiyatları 2025: İl İl Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de küçükbaş ve büyükbaş canlı kilo fiyatları kaç TL? - 5

İL İL KURBANLIK FİYATLARI 2025

Tahmini kurbanlık fiyatları Ziraat Odaları Birliği'ne göre şu şekilde;

İzmir

Büyükbaş: 80.000-250.000 TL

Küçükbaş: 10.000-20.000TL

Bursa

Büyükbaş: 80.000-220.000 TL

Küçükbaş: 15.000-25.000 TL

Adana

Büyükbaş: 80.000-150.000 TL

Küçükbaş: 9.000-18.000 TL

Antalya

Büyükbaş: 75.000-180.000 TL

Küçükbaş: 12.000-22.000 TL

Konya

Büyükbaş: 100.000-180.000 TL

Küçükbaş: 8.000-17.000 TL

Gaziantep

Büyükbaş: 75.000-170.000 TL

Küçükbaş: 10.000-20.000 TL

Şanlıurfa

Büyükbaş: 100.000-160.000 TL

Küçükbaş: 10.000-17.000 TL

İzmit

Büyükbaş: 120.000-250.000 TL

Küçükbaş: 15.000-25.000 TL

Diyarbakır

Büyükbaş: 100.000-180.000 TL

Küçükbaş:10.000-15.000 TL

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