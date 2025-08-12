İlk teklif geldi: Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? (Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmeleri son durum)
Memur ve memur emeklisi için 8. toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk teklifini yaptı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın teklifin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. İlk 6 ay için yüzde 10 ikinci 6 ay için ise yüzde 6 zam teklifi yapıldı. Memur-Sen Genel Başkanı yaptığı açıklamada ortada pazarlık yapacak bir teklif olmadığına vurgu yaptı. 4 milyon kamu çalışanı ve 1.5 milyon memur emeklisi zam teklifine ilişkin son durumu yakından takip ediyor. Hükümetin teklifi sonrasında uzlaşma sağlanamazsa hakem heyeti kararı verecek. Memur ve memur emeklisi için bu hafta ikinci zam teklifinin yapılması bekleniyor. Peki Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme 2025 zam teklifi ne kadar? Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte, emekli-memur toplu sözleşme görüşmelerinde son durum…
Memur ve memur emeklileri 2025 yılının ilk 6 ayında toplu sözleşmeye göre yüzde 6 zam aldı. Yılın ikinci yarısında ise yüzde 5 zam öngören sözleşme imzalandı ve zamlar bu oranlara göre yapıldı. 2026 yılında ise memurların zam oranlarını büyük ölçüde toplu sözleşme görüşmeleri belirleyecek. Enflasyonun yüksek çıkması durumunda ise memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı yansıtılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde sonuç çıkmaması durumunda hakem heyeti devreye girecek. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti tarafından verilen karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak. Memur ve memur emeklisi için zam teklifi bugün yapılıyor. Peki Memur ve memur emeklisi zam teklifi yüzde kaç oldu? İşte, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri…