İlk teklif geldi: Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? (Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmeleri son durum)

Memur ve memur emeklisi için 8. toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk teklifini yaptı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın teklifin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. İlk 6 ay için yüzde 10 ikinci 6 ay için ise yüzde 6 zam teklifi yapıldı. Memur-Sen Genel Başkanı yaptığı açıklamada ortada pazarlık yapacak bir teklif olmadığına vurgu yaptı. 4 milyon kamu çalışanı ve 1.5 milyon memur emeklisi zam teklifine ilişkin son durumu yakından takip ediyor. Hükümetin teklifi sonrasında uzlaşma sağlanamazsa hakem heyeti kararı verecek. Memur ve memur emeklisi için bu hafta ikinci zam teklifinin yapılması bekleniyor. Peki Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme 2025 zam teklifi ne kadar? Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte, emekli-memur toplu sözleşme görüşmelerinde son durum…

İlk teklif geldi: Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? (Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmeleri son durum) - 1

Memur ve memur emeklileri 2025 yılının ilk 6 ayında toplu sözleşmeye göre yüzde 6 zam aldı. Yılın ikinci yarısında ise yüzde 5 zam öngören sözleşme imzalandı ve zamlar bu oranlara göre yapıldı. 2026 yılında ise memurların zam oranlarını büyük ölçüde toplu sözleşme görüşmeleri belirleyecek. Enflasyonun yüksek çıkması durumunda ise memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı yansıtılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde sonuç çıkmaması durumunda hakem heyeti devreye girecek. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti tarafından verilen karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak. Memur ve memur emeklisi için zam teklifi bugün yapılıyor. Peki Memur ve memur emeklisi zam teklifi yüzde kaç oldu? İşte, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri…

EKONOMİ HABERLERİ

İlk teklif geldi: Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? (Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmeleri son durum) - 2

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DURUM

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı için hükümet ilk teklifini verdi. Sendikaların ortaya koyduğu zam teklifleri hükümet tarafından değerlendirilip zam teklifini verdi.

Hükümet tarafının zam teklifi, 2026 yılının ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ayı için 6, 2027 yılının ilk 6 ayı için 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 şeklinde oldu.

Memur-Sen tarafından daha önce yapılan açıklamada 2026 yılı için  yüzde 88, 2027 yılı için  ise ilk 6 ay yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban aylığı, %15 zam olmak üzere toplam %46 oranında zam istediklerini ifade etmişti.

İlk teklif geldi: Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? (Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmeleri son durum) - 3

MEMUR-SEN: TEKLİFİ REDDEDİYORUZ

Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın, zam teklifinin ardından açıklama yaptı. Yalçın, teklifi reddettiklerini, ortada pazarlık yapacak bir teklif görmediklerini söyledi.

İlk teklif geldi: Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? (Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmeleri son durum) - 4

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI 2025 NE KADAR OLACAK?

2025 yılında toplu sözleşmeye göre memurlar ilk 6 ayda yüzde 6 zam almıştı. İkinci altı ayda ise yüzde 5 zam öngörülen toplu sözleşme imzalandı. Memurlara ocak ayında yüzde 6 ve Temmuz ayında yüzde 6 zam yansıtıldı.

Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında memurların 2026 yılında alacağı zam oranları belli olacak. 2026 yılında da öngörülen enflasyon yüzde 12 olduğu için 2026 ve 2027 yılını kapsayan toplu sözleşmede zam oranlarının yine aynı doğrultuda gerçekleşmesi bekleniyor.

İlk teklif geldi: Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? (Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmeleri son durum) - 5

UZLAŞI OLMAZSA HAKEM HEYETİ KARAR VERECEK 

Ağustos ayı içerisinde memur sendikaları ve hükümet arasında uzlaşı çıkmaması durumunda Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girecek. Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak. Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması durumunda 11 üyeden oluşan heyet zam oranına karar verecek. Kurul, başvurunun ardından 5 (beş) gün içinde kararını açıklayacak.

İlk teklif geldi: Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? (Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmeleri son durum) - 6

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN TALEBİ NELER?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın beklentilerine ilişkin detayları aktarmıştı. Enflasyon farkının dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren 2 puan artırımlı olarak ödenmesi, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 lira olması, kamu görevlilerine aylık 17 bin 600 lira kira yardımı yapılması, eş yardımının 11 bin 710 liraya çocuk yardımının ise üç ve üzeri çocuk için 8 bin 780 liraya yükseltilmesi beklentiler arasındaydı.

Oransal zam teklifini duyuran Yalçın, 2026 yılı için %10 refah payı, ilk altı ay için %25 ve 10 bin lira taban aylığı, ikinci altı ay için ise %20 zam olmak üzere toplam %88, 2027 yılı için ise ilk 6 ay yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban aylığı, %15 zam olmak üzere toplam %46 oranında zam istediklerini ifade etti.

Rakamlara göre sendika üyesi bekar en düşük kamu görevlisi maaşının 2026 Ocak ayında 74 bin 930 liraya çıkmış olacak. Başkan Ali Yalçın, genel toplu sözleşmede 171, hizmet kollarımızda 785 madde olmak üzere toplamda 956 teklif hazırladıklarını da belirtti.

DAHA FAZLA GÖSTER