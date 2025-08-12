İlk teklif geldi: Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? (Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmeleri son durum)

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DURUM

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı için hükümet ilk teklifini verdi. Sendikaların ortaya koyduğu zam teklifleri hükümet tarafından değerlendirilip zam teklifini verdi.



Hükümet tarafının zam teklifi, 2026 yılının ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ayı için 6, 2027 yılının ilk 6 ayı için 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 şeklinde oldu.

Memur-Sen tarafından daha önce yapılan açıklamada 2026 yılı için yüzde 88, 2027 yılı için ise ilk 6 ay yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban aylığı, %15 zam olmak üzere toplam %46 oranında zam istediklerini ifade etmişti.