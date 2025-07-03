İOKBS bursu zamlandı mı, ne kadar oldu? Bursluluk parası yüzde kaç arttı?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında başarılı olan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından burs ödemesi yapılıyor. 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflara sağlanan burs ödemesi memur maaş katsayısına bağlı olarak her 6 aylık dönemde artıyor. Memur maaşlarına 15,57 oranında zam yapılmasının ardından burs alan öğrenciler ''İOKBS bursu ne kadar oldu?'' sorusunu yöneltmeye başladı.

İOKBS bursu zamlandı mı, ne kadar oldu? Bursluluk parası yüzde kaç arttı? - 1

İOKBS bursu 12 aylık dönem için ortaokul ve lise öğrencilerine yatırılıyor. İOKBS sınavından başarılı olan öğrenciler burs paralarını PTT'den tahsil ediyor. Burs miktarı ise ocak-haziran ve temmuz-aralık dönemleri için değişiyor. Memur maaş katsayısına göre yılda iki defa artış yaşıyor. İşte, güncel İOKBS burs tutarı...

EKONOMİ HABERLERİ

İOKBS bursu zamlandı mı, ne kadar oldu? Bursluluk parası yüzde kaç arttı? - 2

İOKBS BURSU ZAMLANDI MI, NE KADAR OLDU?

Bursluluk parası ocak ayı itibariyle yaklaşık olarak 2.015 TL olarak ödeniyordu. Burs parası ise memur maaş katsayısına göre artış yaşıyor. Memur maaşlarına enflasyona göre temmuz ayı itibarıyla yüzde 15,57 oranında zam yapılması ardından İOKBS burs parası miktarı da arttı.

Buna göre güncel İOKBS bursunun 2.300 TL civarında öğrencilerin hesaplarına geçmesi bekleniyor.

İOKBS bursu zamlandı mı, ne kadar oldu? Bursluluk parası yüzde kaç arttı? - 3

İOKBS BURS ÖDEMESİ

12 ay boyunca öğrenciler burslarını PTT aracılığı ile alabiliyor. Ödemeler sadece hak sahibine yapılacak olup hak sahibini temsil eden veli, vasi, kayyım ve vekillerine ödeme yapılmayacak.

İOKBS bursu zamlandı mı, ne kadar oldu? Bursluluk parası yüzde kaç arttı? - 4
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