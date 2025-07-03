İOKBS bursu zamlandı mı, ne kadar oldu? Bursluluk parası yüzde kaç arttı?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında başarılı olan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından burs ödemesi yapılıyor. 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflara sağlanan burs ödemesi memur maaş katsayısına bağlı olarak her 6 aylık dönemde artıyor. Memur maaşlarına 15,57 oranında zam yapılmasının ardından burs alan öğrenciler ''İOKBS bursu ne kadar oldu?'' sorusunu yöneltmeye başladı.
İOKBS bursu 12 aylık dönem için ortaokul ve lise öğrencilerine yatırılıyor. İOKBS sınavından başarılı olan öğrenciler burs paralarını PTT'den tahsil ediyor. Burs miktarı ise ocak-haziran ve temmuz-aralık dönemleri için değişiyor. Memur maaş katsayısına göre yılda iki defa artış yaşıyor. İşte, güncel İOKBS burs tutarı...