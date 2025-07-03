İOKBS bursu zamlandı mı, ne kadar oldu? Bursluluk parası yüzde kaç arttı?

İOKBS bursu 12 aylık dönem için ortaokul ve lise öğrencilerine yatırılıyor. İOKBS sınavından başarılı olan öğrenciler burs paralarını PTT'den tahsil ediyor. Burs miktarı ise ocak-haziran ve temmuz-aralık dönemleri için değişiyor. Memur maaş katsayısına göre yılda iki defa artış yaşıyor. İşte, güncel İOKBS burs tutarı...