iPhone üreticisi Foxconn, yeni elektrikli araçlarını tanıttı

Başta ABD’li teknoloji devi Apple olmak üzere birçok şirkete taşeron elektronik cihaz üretimi yapan Foxconn, Model C olarak adlandırdığı SUV'un yedi kişiye kadar oturma kapasitesi, 700 km’ye kadar menzil ve 3.8 saniyelik 0-100 hızı sunacağını söyledi. Büyük bir lüks sedan olan Model E’nin ise, 750 beygir gücü ile 750 km’ye kadar bir menzil vaat ettiği aktarıldı.