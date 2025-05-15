İş Bankası ve TEB emekli maaşı promosyon tutarları 2025: Bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Emekli banka promosyonu kampanyalarından faydalanmak için başvurular sürüyor. İş Bankası ve TEB, SGK emeklilerine yönelik promosyon ödemelerinin detaylarını paylaştı. Maaşlarını ilgili bankalara taşıyan emeklilere sunulan banka promosyonlarına ilave olarak, fatura talimatlarına karşılık ek promosyonlar da söz konusu oluyor. Peki, TEB ve İş Bankası promosyonları ne kadar?
İş Bankası promosyon kampanyası mayıs ayında başladı. Emekli maaşını taşıyan ya da halihazırda aylığını İş Bankası'ndan alan SGK emeklileri için promsoyon kampanyası devam ediyor. Öte yandan TEB, maaşını taşıyan ve emeklisini 36 ay TEB'den tahsil etme sözü veren müşterilerine 21.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. İşte, İş Bankası ve TEB emekli banka promosyonu tutarları...