İş Bankası ve TEB emekli maaşı promosyon tutarları 2025: Bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor?

TEB EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Emekli maaşını TEB’e taşıyan ve 36 ay boyunca maaşını TEB'den almayı taahhüt eden müşterilere toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ek olarak olarak 9.000 TL ilave promosyon) imkanı sunuluyor. 2 veya üzeri verilecek (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatına ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon elde etmek mümkün.



TEB promosyon kampanyası 25 Kasım 2024 tarihi itibarıyla emekli maaşını TEB'den alan müşterileri kapsıyor. Maaş hesabına ilk emekli aylığı yattığı aydan itibaren kampanya başlıyor. 12 bin TL promosyona ek promosyon için ise müşterilerin elektrik veya doğalgaz faturaları olmak üzere iki faturaya otomatik ödeme talimatı vermesi gerekiyor.



Maaş: 0-10.000 TL Promosyon: 5.000 TL Ek promosyon: 9.000 TL Toplam promosyon: 14.000 TL

Maaş: 10.000-15.000 TL Promosyon: 8.000 TL Ek promosyon: 9.000 TL Toplam promosyon: 17.000 TL

Maaş: 15.000 TL ve 20.000 TL Promosyon: 10.000 TL Ek promosyon: 9.000 TL Toplam promosyon: 19.000 TL

Maaş: 20.000 TL ve üzeri Promosyon: 12.000 TL Ek promosyon: 9.000 TL Toplam promosyon: 21.000 TL



TEB emekli promosyonu için TEB Şubelerinden ve CEPTETEB Mobil/Bireysel İnternet Şubelerine müraacat edilmeli.