İş Bankası ve TEB emekli maaşı promosyon tutarları 2025: Bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli banka promosyonu kampanyalarından faydalanmak için başvurular sürüyor. İş Bankası ve TEB, SGK emeklilerine yönelik promosyon ödemelerinin detaylarını paylaştı. Maaşlarını ilgili bankalara taşıyan emeklilere sunulan banka promosyonlarına ilave olarak, fatura talimatlarına karşılık ek promosyonlar da söz konusu oluyor. Peki, TEB ve İş Bankası promosyonları ne kadar?

İş Bankası ve TEB emekli maaşı promosyon tutarları 2025: Bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor? - 1

İş Bankası promosyon kampanyası mayıs ayında başladı. Emekli maaşını taşıyan ya da halihazırda aylığını İş Bankası'ndan alan SGK emeklileri için promsoyon kampanyası devam ediyor. Öte yandan TEB, maaşını taşıyan ve emeklisini 36 ay TEB'den tahsil etme sözü veren müşterilerine 21.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. İşte, İş Bankası ve TEB emekli banka promosyonu tutarları...

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İş Bankası ve TEB emekli maaşı promosyon tutarları 2025: Bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor? - 2

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR?

İş Bankası promosyon kampanyası 5-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. İlk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya emekli maaşını İş Bankası’ndan alan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) kampanyadan yararlanacak.

15.000 TL’ ye varan nakit promosyona ek olarak otomatik fatura ödeme talimatına göre ise 1000 TL MaxiPuan kazanma imkanı bulunuyor.

* Net maaş:0-9.999 TL - Nakit promosyon:6.250 TL
* Net maaş:10.000-14.999 TL - Nakit promosyon:10.000 TL
* Net maaş:15.000-19.999 TL - Nakit promosyon:12.500 TL
* Net maaş:20.000 TL ve üzeri - Nakit promosyon:15.000 TL

* Yeni fatura talimatına ek promosyon: 1.000 TL

* İlk kez İş Bankası kredi katına başvuran ve tek seferde, farklı günlerde yapılacak her 2.500 TL ve üzeri alışverişe 500 TL, toplamda 5.000 TL'ye varan MaxiPuan verilecek. Böylece ek 5.000 TL ek promosyon (MaxiPuan) imkanı!

*** Toplamda sırayla 12.250 TL / 16.000 TL / 18.500 TL / 21.000 TL promosyon veriliyor.

Emekli maaşı alan kişilerin promosyon ödemeleri, başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri de promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben 3 iş günü içerisinde yapılır.

İş Bankası ve TEB emekli maaşı promosyon tutarları 2025: Bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor? - 3

TEB EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Emekli maaşını TEB’e taşıyan ve 36 ay boyunca maaşını TEB'den almayı taahhüt eden müşterilere toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ek olarak olarak 9.000 TL ilave promosyon) imkanı sunuluyor. 2 veya üzeri verilecek (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatına ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon elde etmek mümkün.

TEB promosyon kampanyası 25 Kasım 2024 tarihi itibarıyla emekli maaşını TEB'den alan müşterileri kapsıyor. Maaş hesabına ilk emekli aylığı yattığı aydan itibaren kampanya başlıyor. 12 bin TL promosyona ek promosyon için ise müşterilerin elektrik veya doğalgaz faturaları olmak üzere iki faturaya otomatik ödeme talimatı vermesi gerekiyor.

Maaş: 0-10.000 TL Promosyon: 5.000 TL Ek promosyon: 9.000 TL Toplam promosyon: 14.000 TL
Maaş: 10.000-15.000 TL Promosyon: 8.000 TL Ek promosyon: 9.000 TL Toplam promosyon: 17.000 TL
Maaş: 15.000 TL ve 20.000 TL Promosyon: 10.000 TL Ek promosyon: 9.000 TL Toplam promosyon: 19.000 TL
Maaş: 20.000 TL ve üzeri Promosyon: 12.000 TL Ek promosyon: 9.000 TL Toplam promosyon: 21.000 TL

TEB emekli promosyonu için TEB Şubelerinden ve CEPTETEB Mobil/Bireysel İnternet Şubelerine müraacat edilmeli.

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