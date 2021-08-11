İş dünyası bunu tartışıyor: Aşı olmayan personel işten çıkarılabilir mi?

ntv.com.tr 11.08.2021 - 08:06 | Son Güncelleme : 11.08.2021 - 08:08
Yeni tip corona virüsün Delta varyantı dünyayı kasıp kavuruyor. Virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına karşı geliştirilen aşılar da salgından çıkışın tek yolu olarak gösteriliyor. Dünya genelinde Covid-19'a karşı 4 milyar 480 milyon doz aşı uygulanmış olsa da hala aşı olmayı reddedenler bulunuyor.
Salgının başlangıcından bu yana evden çalışma yöntemini benimseyen dünya devi şirketler aşılamayla birlikte sonbaharda ofise dönmeyi planlıyordu. Ancak vaka sayısının tekrar artışa geçmesi üzerine bazı şirketler de aşı olamayan çalışanlarıyla ilgili 'zorlayıcı' yeni kararlar aldı.
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, 3’üncü doz aşısını olduğunu vurgulayarak, “Aşı olmak gerektiğini düşünen biriyim. Ancak insan vücudu da olsa başka türlü de olsa temel hak ve özgürlükler kısıtlanacak ise yani aşı zorunlu hale getirilecek ise kanun çıkarılması gerekiyor. Çıkarılacak bu kanun da Anayasa’ya uygun olmayabilir. Zaten Anayasa Mahkemesi’nin geçmişte zorunlu aşı uygulamasıyla ilgili böyle bir düzenleme yapılması halinde bunun Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin bir kararı da var. Zorunlu aşı uygulamasının kanunla düzenlenmesi gerekir ama Anayasa’ya aykırı olur. İş Kanunu açısından bakarsak, bu nedenle işine gidemeyen kimse kıdem tazminatını alarak ayrılmak gibi bir hakka sahip olabilir, işe iade davaları söz konusu olabilir" dedi.
Durakoğlu, "'Aşı olmadığın için biz seni işe kabul etmiyoruz’ gibi bir durumda işverenin bunları göze almış olması gerekiyor. Ayrıca temel hak ve özgürlükleri kısıtladığı için başka tazminat davalar da söz konusu olabilir. İşveren ‘Maddi sonuçlara katlanacağım’ diyerek işten çıkarabilir ama bu haklı fesih olmaz" diye konuştu.
İşverenin evden çalışanlar için aşı zorunluluğu getiremeyeceğini söyleyen Durakoğlu, “Evden çalışma zorunluluğunu ancak işveren getirebilir. Aşı olmaya da zorlanamaz.İşveren işçiyi evden çalıştırırken de ‘Sen aşı olmadın, o yüzden evden çalış’ da diyemez. Aşıyı da gerekçe gösteremez” dedi.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Şirin de aşı uygulamalarının Anayasa’daki özel yaşama saygı hakkının bir parçası olduğunu vurguladı.
"Bu hak mutlak değildir ve meşru amaçlarla ölçülü müdahaleler gerçekleşebilir" diyen Şirin, devamında da şunları dedi: “Bu meşru amaçların içinde genel sağlığın korunması kadar, işverenin ve diğer işçilerin çalışma ve sözleşme hürriyetlerinin gerekleri de yer alır. Dolayısıyla kişilerin aşıya zorlanması kategorik ve ölçüsüz olmadıkça mümkündür.