Memur ve emekli zammı belli oluyor: Gözler enflasyon rakamında

Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

5 aylık dönem itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı şimdiden en az yüzde 6,39 olacak. Kesin zam oranı pazartesi belli olacak.