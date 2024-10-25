İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? (2024 İUP maaş ödeme takvimi)
İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, işgücüne katılımı ve uyumu sağlanacak olan engelliler, kadınlar ve eski hükümlüler tarafından merak ediliyor. 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan vatandaşlar, İUP maaşlarının yatırılacağı tarihleri sorgulamaya başladı. Peki, 2024 İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?
2024 İUP maaşı ödeme tarihleri, engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. İUP ile birlikte, uzun süredir çalışmamış olan vatandaşlar işgücü istihdamına katkı ve uyum sağlayacak. Peki, 2024 İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?