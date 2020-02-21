Isınma yöntemleri ne kadar maliyet getiriyor, hangisi avantajlı?

ISINMADA AVANTAJ SAĞLIYOR

-100 metrekarelik bir konutun dışanda hava sıcaklığı+2 ila +6 derece civarında iken kızılötesi ısıtıcı, fanlı ısıtıcı, klima ve doğalgaz ile ısınması bugünkü fiyatlarla ayda kaç TL'ye mal olur?

100 metrekarelik bir evi ısıtmak için günde 7 saate yakın çalışması gereken 4 bin 500 Watt gücündeki bir klima, ayda 900 kilovat saat elektrik harcayarak 639 TL karşılığı tüketim yapıyor. 8 bin Watt gücündeki fanlı ısıtıcı, günde 6.5 saat çalışarak ayda 1.560 kilovatsaat elektrik tüketerek 1.108 TL karşılığı maliyet oluşturuyor. Yine 8 bin Watt gücündeki kızılötesi ısıtıcı, günde 8.5 saat çalışarak ayda 2.040 kilovatsaat elektrik tüketiyor ve bu da 1.449 liralık fatura yükü anlamına geliyor.

Bu hesaplamaları yaparken kızılötesi ısıtıcının kapandığı anda ortamın soğumaya başlayacağı da mutlaka göz önünde bulundurulmalı.

Aynı şartlarda günde 6 saat çalışması gereken yoğuşmalı kombi ise ayda 251 TL karşılığı tüketim yapıyor. Bu durumda ısıtılacak metrekare arttıkça doğalgaz ile ısınma maliyet avantajı sunuyor.

Tüm bu hesaplamalarda tabii ki evin izolasyonu, cihazların verimlilik dereceleri, cihazın hızlı ısıtıp soğutma kabiliyeti de değerlendirilmeli.