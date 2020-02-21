Isınma yöntemleri ne kadar maliyet getiriyor, hangisi avantajlı?

Doğalgaz ısınmada hala maliyet yönünden avantajlı durumda mı? Yeni nesil klimalar, elektrikli ısıtıcılar, alternatif olabilir mi? Güncel fiyatlarla metrekare başına hangi ısıtma yöntemi ne kadar maliyet getiriyor?
Hürriyet gazetesinden Sefer Levent'in haberine göre, CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal ve şirketi tüm bu sorulara cevap veren önemli bir çalışmaya imza attı.
Özetle, doğalgaz ile ısınmak hala büyük avantaj.
-100 metrekarelik bir konutun dışanda hava sıcaklığı+2 ila +6 derece civarında iken kızılötesi ısıtıcı, fanlı ısıtıcı, klima ve doğalgaz ile ısınması bugünkü fiyatlarla ayda kaç TL'ye mal olur?
100 metrekarelik bir evi ısıtmak için günde 7 saate yakın çalışması gereken 4 bin 500 Watt gücündeki bir klima, ayda 900 kilovat saat elektrik harcayarak 639 TL karşılığı tüketim yapıyor. 8 bin Watt gücündeki fanlı ısıtıcı, günde 6.5 saat çalışarak ayda 1.560 kilovatsaat elektrik tüketerek 1.108 TL karşılığı maliyet oluşturuyor. Yine 8 bin Watt gücündeki kızılötesi ısıtıcı, günde 8.5 saat çalışarak ayda 2.040 kilovatsaat elektrik tüketiyor ve bu da 1.449 liralık fatura yükü anlamına geliyor.
Bu hesaplamaları yaparken kızılötesi ısıtıcının kapandığı anda ortamın soğumaya başlayacağı da mutlaka göz önünde bulundurulmalı.
Aynı şartlarda günde 6 saat çalışması gereken yoğuşmalı kombi ise ayda 251 TL karşılığı tüketim yapıyor. Bu durumda ısıtılacak metrekare arttıkça doğalgaz ile ısınma maliyet avantajı sunuyor.
Tüm bu hesaplamalarda tabii ki evin izolasyonu, cihazların verimlilik dereceleri, cihazın hızlı ısıtıp soğutma kabiliyeti de değerlendirilmeli.
-Elektrikli soba veya klima kaç metrekarelik bir konutta doğalgazdan daha ucuz bir maliyet ile ısınma sağlar?
24 metrekarelik bir odanın ısıtılması söz konusu olduğunda evin izolasyonu, cihazların yoğuşmalı kombi ve klima en iyi ısınma alternatifleri olarak öne çıkayor.
Yine vurgulamak lazım ki tüm bu hesaplamalarda verimlilik dereceleri, cihazın hızlı ısıtıp soğutma kabiliyeti de göz önünde bulundurulmalı.
-İstanbul Avrupa yakasında ısınmasını elektrikle sağlayan kaç abone olduğu tahmin ediliyor? Bu rakam son 2-3 aydır arttı mı?
Özellikle eski yerleşim bölgelerindeki küçük iş yerleri, tarihi yapıların yoğunlaştığı bölgeler ve bir ya da iki kişinin yaşadığı meskenlerde elektrikli ısıtıcılarla tüketimin arttığını düşünüyoruz. Fatih ve Beyoğlu ilçelerinin bazı mahallelerinde ısınmasını elektrikle sağlayanların arttığını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 58 bin 585 aboneye denk geldiğini öngörüyoruz.
-Öğrenci evleri ve yalnız yaşayanlar için doğalgaz ile ısınma mı daha, elektrikli klima veya soba ile ısınmak mı daha mantıklı?
Yalnız yaşanan evlerde ve öğrenci evlerinde sadece bir odanın ısınmasına ihtiyaç duyulduğunu düşünürsek yoğuşmalı kombi ya da klima ile ısınmak diğer ısınma ünitelerine göre daha avantajlı bir maliyet sunuyor. Örneğin 24 metrekarelik bir odayı ısıtmak için günde 8 saat çalışan 1.500 Watt gücündeki bir fanlı ısıtıcı ayda 360 kilovatsaat elektrik harcayarak 256 liralık tüketim yapıyor.
Aynı şartlarda günde 6 saat çalışması gereken yoğuşmalı kombi ise 251 liralık tüketim yapıyor. Fanlı ya da kızılötesi ısıtıcılar ise ciddi elektrik tüketiyor. Yine 24 metrekarelik bir odayı ısıtmak için 2 bin Watt gücündeki bir fanlı ısıtıcı, günde 10 saat çalıştırıldığında 480 kilovatsaat elektrik yani ayda 341 liralık tüketim yapıyor. Aynı şartlarda 10 saat çalışması gereken fanlı ısıtıcı ise 600 kilovatsaat elektrik yani ayda 426 liralık tüketim yapıyor.
-Elektrikli ısıtıcı, ısıtılacak alana en fazla 6 metre uzaklıkta olmalı.
-Termostat ısısını en fazla 50 dereceye ayarlayın.
-Tatile giderken şofbeninizi kapatın.
-Isıtıcıyı taktığımız prizde mutlaka toprak hat olmalı.
-Termosifonu dolu olarak çalıştırın.
-Tercih edilecek ürünlerde devrilme emniyetinin olup olmadığına mutlaka bakın.
-Garanti süresi ve yetkili servis ağına da bakarak ürün seçimi yapın.
-Verimi yüksek olan cihazları tercih edin.
-Konutlardaki ısı kaybının yüzde 25'i pencere ve kapılardan kaynaklanıyor. Bu nedenle kapı ve pencereleri yaptırırken izoleli malzeme tercih edilmeli. Kapı ve pencere kenarlarındaki boşluklar, pencere süngeri ile kapatılmalı.
-Çatı izolasyonu yetersiz ise yüzde 25 oranında isi kaybına neden olabilir.
-Binaların dış cephe ısı yalıtımı yapılması gerekiyor.
-Çift camlı pencereler seçilerek ısı kaybı yüzde 50 oranında azaltılabilir.
-Radyatörlerin önü eşya ile kapanmamalı ya da üzerinde eşya kurutulmamalı.
-Kombinin sadece 1 derece düşük ayarlanması yüzde 7 tasarruf sağlıyor. Verimli kullanım için oda konforu 21 derece.
-Perdelerin gece kapalı kalması sıcaklığın içerde kalmasını sağlar.
-Isıtma sistemlerine ısı ayarlı termostat monte ettirilebilir.
-Isınma için kullanılacak cihazlarda verimi yüksek olan ürünleri tercih edilmeli.
-Zaman ayarı yaparak eve gelmeden ısınması sağlanabilir.-Sıcak su borularını izole ettirin. Su sızıntılarına dikkat edin ve varsa mutlaka onarın.