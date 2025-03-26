İşsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı

İŞSİZLİK MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik maaşı alabilmeniz için son üç yıl içerisinde en az 600 gün (yaklaşık olarak 1,5 yıl) sigortalı olarak çalışmış olmanız gerekmektedir. Bu şartı sağladığınız takdirde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla işsizlik maaşı talebinde bulunabilirsiniz.



İşsizlik maaşı başvurusu için gerekli olan belgeleri tamamladıktan sonra İŞKUR'a başvuruda bulunabilirsiniz. İşsizlik maaşı başvurusu yaparken kimlik belgesi, işten ayrıldığınızı teyit eden belgeler (işten çıkış belgesi, işten ayrılma bildirgesi gibi), SGK hizmet dökümü (son 4 aylık) ve işsizlik maaşı talebinizin nedenini gösteren belgeler (işten çıkartılma, istifa, geçici işsizlik gibi) gibi belgeleri sunmanız gerekmektedir.