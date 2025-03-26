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İşsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı

Kişilerin iş kaybı ve iş arama süreçlerinde yaşadıkları gelir kaybının önüne geçmek için işsizlik maaşı ödemeleri her ay hesaplara geçiyor. İşsizlik maaşı normal şartlarda her ayın 5’inde hesaplara geçerken Ramazan Bayramı sebebiyle ödemelerin öne çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödeme tarihlerini duyurdu. Peki İşsizlik maaşı ödemeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, açıklanan ödeme programı…

İşsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı - 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. İşsizlik maaşı ödemeleri öne çekildi. Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bankalar üzerinde hesap bilgisi bulunmayanların hak sahiplerinin ödemelerinin PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini aktardı. Peki İşsizlik maaşı bayramdan önce mi yatacak? İşte, yapılan açıklama…

EKONOMİ HABERLERİ

İşsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı - 2

İŞSİZLİK MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem işsizlik ödeneği hem de kısa çalışma ödemelerinin 28 Mart’ta yapılacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan paylaşımında “ Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.” ifadelerini kullandı.

İşsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı - 3

İŞSİZLİK MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik maaşı alabilmeniz için son üç yıl içerisinde en az 600 gün (yaklaşık olarak 1,5 yıl) sigortalı olarak çalışmış olmanız gerekmektedir. Bu şartı sağladığınız takdirde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla işsizlik maaşı talebinde bulunabilirsiniz.

İşsizlik maaşı başvurusu için gerekli olan belgeleri tamamladıktan sonra İŞKUR'a başvuruda bulunabilirsiniz. İşsizlik maaşı başvurusu yaparken kimlik belgesi, işten ayrıldığınızı teyit eden belgeler (işten çıkış belgesi, işten ayrılma bildirgesi gibi), SGK hizmet dökümü (son 4 aylık) ve işsizlik maaşı talebinizin nedenini gösteren belgeler (işten çıkartılma, istifa, geçici işsizlik gibi) gibi belgeleri sunmanız gerekmektedir.

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