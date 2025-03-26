İşsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı
Kişilerin iş kaybı ve iş arama süreçlerinde yaşadıkları gelir kaybının önüne geçmek için işsizlik maaşı ödemeleri her ay hesaplara geçiyor. İşsizlik maaşı normal şartlarda her ayın 5’inde hesaplara geçerken Ramazan Bayramı sebebiyle ödemelerin öne çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödeme tarihlerini duyurdu. Peki İşsizlik maaşı ödemeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, açıklanan ödeme programı…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. İşsizlik maaşı ödemeleri öne çekildi. Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bankalar üzerinde hesap bilgisi bulunmayanların hak sahiplerinin ödemelerinin PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini aktardı. Peki İşsizlik maaşı bayramdan önce mi yatacak? İşte, yapılan açıklama…