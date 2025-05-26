İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? 2025 Haziran işsizlik ödeneği erken yatar mı?
İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. İşsizlik maaşı, yasada belirtilen şartları taşıyanlara belirli süre ve miktarda aylık olarak ödenir. 2025 Kurban Bayramı nedeniyle işsizlik maaşı ödeme takvimi, haktan faydalananlar tarafından araştırılıyor. 2025 işsizlik maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?
İŞKUR tarafından sigortalı işsizlere tanınan işsizlik ödeneği, her ayın başında hesaplara geçer. İşsizlik maaşından faydalanabilmek için sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınır. İşsizlik aylığından yararlananlar ''Haziran işsizlik maaşı bayramdan önce mi yatacak?'' sorusuna yanıt arıyor.