İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? 2025 Haziran işsizlik ödeneği erken yatar mı?

Kurban Bayramı için de aynı uygulamanın yapılması bekleniyor ancak henüz bir açıklama bulunmuyor. Buna göre işsizlik maaşlarının 5 Mayıs'tan önce ödenmesi beklenenler arasında.



Bu sene Kurban Bayramı arefesi 5 Mayıs'a isabet ederken bayram günleri 6-7-8-9 Haziran olacak.