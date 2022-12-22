İşsizlik maaşı ne kadar olacak? (2023 asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı ücretleri)

2023 asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte yeni yılda birçok ödeme ve maaşlarda da artış meydana gelecek. İşsizlik maaşı da merak edilen ödenekler arasında yer alıyor. Peki, 2023 yılında işsizlik maaşı ne kadar olacak?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.
Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor.
İşsizlik maaşı yeni hesaplamalarla birlikte şu an en düşük 3 bin 971, en yüksek 7944 lira olarak uygulanacak. Yeni yılda işsizlik maaşında asgari ücrete göre artış yaşanacak.
Cumhurbaşkanlığı tarafından sağlanan verilere göre asgari ücret brüt 10,008 TL, net 8,506.8 TL oldu.
Buna göre; 2022 Ocak ayına göre net asgari ücrette yüzde 100 artış yapıldı. 2022 Temmuz ayında yapılan son değişiklike göre ise fark yüzde 54.66 oldu.