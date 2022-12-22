İşsizlik maaşı ne kadar olacak? (2023 asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı ücretleri)

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanlığı tarafından sağlanan verilere göre asgari ücret brüt 10,008 TL, net 8,506.8 TL oldu.

Buna göre; 2022 Ocak ayına göre net asgari ücrette yüzde 100 artış yapıldı. 2022 Temmuz ayında yapılan son değişiklike göre ise fark yüzde 54.66 oldu.