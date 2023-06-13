İşsizlik maaşı ne kadar olacak? 2023 Temmuz işsizlik maaşı zammı
Asgari ücrete yapılması beklenen zamla birlikte işsizlik maaşının da artması bekleniyor. Hali hazırda asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Peki, işsizlik maaşı ne kadar olacak?
Asgari ücrete ara zam yapılması sonrasında pek çok kalemde değişiklik meydana gelecek. Zam olasılıklarına göre işsizlik maaşının ne kadar olacağı ilgili kişilerce sorgulanıyor. İşte, 2023 Temmuz işsizlik maaşı zammında son bilgiler...