İşsizlik maaşı ne kadar olacak? 2023 Temmuz işsizlik maaşı zammı

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?



Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor.



2023 yılında işsizlik maaşı en düşük 3 bin 972, en yüksek 7 bin 945 lira olarak uygulanyor.



Yüzde 25 zam olursa: En düşük 4 bin 965, en yüksek 9 bin 931 lira



Yüzde 30 zam olursa: En düşük 5 bin 163, en yüksek 10 bin 328 lira



Yüzde 35 zam olursa: En düşük 4 bin 965, en yüksek 10 bin 725 liraya yükselecek.