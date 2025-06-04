İşsizlik maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2025 haziran ayı işsizlik maaşı ödemeleri

İŞSİZLİK MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

İşsizlik ödeneği geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bayramdan önce hesaplara geçmişti. Bakan Vedat Işıkhan, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin 28 Mart'ta hesaplara geçeceğini açıklamıştı. Ramazan Bayramı arefesi ise 29 Mart'a denk geliyordu.



Kurban Bayramı için de aynı uygulamanın yapılması bekleniyor ancak henüz bir açıklama bulunmuyor.



Bu sene Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran'a isabet ederken bayram günleri 6-7-8-9 Haziran olacak.