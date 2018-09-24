1 İstanbul Boğazı'nın en önemli unsurlarında olan yalılardan 60'ı yeni sahibini bekliyor.

2 Osmanlı döneminden beri üst gelir grubunun göz bebeği olan yalılar, genellikle sessiz sedasız satılıyor.

3 İstanbul Boğazı'nın her iki yakasında 366'sı tarihi eser niteliğinde 600 yalı yer alıyor.

4 Bunların 30'u tarihi eser değerinde olan 60 yalı şu anda yeni sahibini bekliyor. Aynı zamanda 40'a yakın da yalı dairesi satışta.

5 Yalı ve yalı dairesi fiyatlarında en büyük etken lokasyon, tarihi değer ve rıhtım uzunluğu.

6 Tarihi eser değeri bulunan yalıların ayrıca tavan yüksekliği de çok önemli.

7 Avrupa Yakası'nda Bebek ve Yeniköy, Anadolu Yakası'nda ise Vaniköy, Kandilli ve Anadolu Hisarı'ndaki yalılar çok değerli.

8 Satılık 60 yalının fiyatları 4.5 milyon dolar (28 milyon lira) ile 95 milyon dolar (590 milyon lira) arasında değişiyor.

9 Yalı dairesi fiyatları ise 1milyon 750 bin dolar (10.5 milyon lira) - 12 milyon dolar (74.5 milyon lira) arasında.

10 Gayrimenkul danışmanı Sinem Ayıkcan Yılmaz, yabancıların yalılara son dönemde ilgisinin yoğun olduğuna dikkat çekti.

11 En çok talebin Arap ülkelerinden olduğunu söyleyen Yılmaz, "Özellikle Katar'dan çok fazla talep geliyor. Daha önce Katarlılara çok önemli iki yalı satıldı. Biri Sarıyer'deki Kocataş Yalısı, Yeniköy'deki Şehzade Burhaneddin Efendi Yalısı" dedi.

12 Bu tarz yapıların sayılarının çok az olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Belki bir tane çok değerli olan aslında sahil sarayı olarak nitelendirebileceğim Zeki Paşa Yalısı var. O tarz mülkler çok ciddi anlamda talep görüyor. Daha çok çevreden görünmeyen, büyük ailelerin yaşayabileceği tarzda mülkler talep ediliyor. Villalara da çok ciddi anlamda talep geliyor" diye konuştu.

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14 İstanbul Boğazı'nda, Sarıyer'de 136, Beykoz'da 109, Üsküdar'da 84, Beşiktaş'ta ise 37 tarihi eser niteliğinde yalı var.

15 Boğaz'daki toplam birinci sınıf tarihi yalı sayısı ise Beykoz'da 18, Üsküdar'da 24, Sarıyer'de 41 ve Beşiktaş'ta altı olmak üzere 89 adet. İkinci sınıf tarihi yalıların dağılımı ise Beykoz'da 64, Üsküdar'da 20, Sarıyer'de 74 ve Beşiktaş'ta 30 olmak üzere toplam 208 adet.

16 Üçüncü sınıf tarihi eser niteliği taşıyan yalılar ise Beykoz'da 27, Üsküdar'da 20, Sarıyer'de 21, Beşiktaş'ta ise bir olmak üzere toplam 69 adet.

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