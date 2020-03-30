İstanbul giriş ve çıkışlarında kilometrelerce kuyruk oluştu

TEM Kınalı ve Tuzla TEM Otoyolu'nda tüm araçlara trafik polisi kontrollerde bulunuyor.

Kontroller kapsamında şahsi araçlarda kimlik kontrolü yapılırken araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca TEM Otoyolu'ndan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken; polis ekipleri TIR, kamyonet ve ticari araçların kasalarını, olası bir yolcu taşıma ihtimaline karşı denetledi.