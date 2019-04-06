İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" tamamlandı

1 Taşınma operasyonu kapsamında Atatürk ve İstanbul Havalimanı'nda 12 saat uçuşların durdurulmasının ardından Türk Hava Yolları'nın (THY)'nin Ankara seferiyle uçuşlar yeniden başladı.

2 İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçak saat 14.25'te havalandı.

3 Taşınma sonrası düzenlenen ilk uçuşla ilgili görüşlerini paylaşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı; “Türk Hava Yolları olarak çok büyük başarılara imza atacağımız yepyeni bir döneme bugün tam manasıyla başlangıç yapıyorken, bu startı bir nostalji ile vermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Malum, 86 yıl önce ilk yurt içi uçuşumuzu yine Ankara’ya gerçekleştirmiştik, bugünse yeni evimizde yepyeni bir serüvenin kapılarını açıyor ve ilk uçuşumuzu yine başkentimize düzenliyoruz. Önümüzdeki süreçte daha nice 86 yılları geride bırakırken, yeni evimizin, bu muazzam ‘Zafer Anıtı’nın sağladığı imkânlarla birlikte al bayrağımızı dünyanın her bir köşesinde dalgalandırmanın gururunu, Türk Hava Yolları ailesi olarak hep birlikte yaşıyor olacağız.” dedi.

4 Taşınmanın büyük oranda tamamlanmasının ardından İstanbul Havalimanı'nın kapıları saat 10.00 itibariyle yolculara açıldı.

5 Havalimanına gelen yolcular check-in kontuarlarına gelerek bilet işlemlerini yaptırdı. Barselona'ya gitmek için havalimanına gelen ve ilk check-in işlemini yaptıran Gürkan Ateş oldu.

6 Torunlarını görmek için Kanada'ya giden Cem Eralp, "Yeni havalimanımız hem milletimize hem ülkemize hayırlı olsun. Atatürk Havalimanı'nı daha önce kullandık. Burası çok güzel harika bir havalimanı olmuş. Gururlanabileceğimiz bir havalimanı olmuş" dedi. Eşi Songül Eralp ise "Güzel ve rahat bir havalimanı olmuş. Biraz tereddüt olmasına rağmen havalimanına rahat geldik. Ülkemiz için çok seviniyorum. Bundan sonra tercihimiz burası" diye konuştu.

7 Yolculardan Kurban Aşkın ise, "Bu havalimanı çok gerekiyordu. Gerçekten Atatürk Havalimanı artık yetmiyordu. İlk kez buraya geliyorum ve İstanbul Havalimanı'nı çok beğendim. Burayı yapan herkesten Allah razı olsun. Süper bir şey. Uçuşumuzdan 4 saat önceden geldim. Televizyonlarda erken gelin denilince biz de erken geldik" şeklinde konuştu. Havalimanına sabah saatlerinde gelen yabancı yolcular ise İstanbul Havalimanı'nı çok beğendiklerini dile getirerek, "Muhteşem bir havalimanı olmuş. Dubai Havalimanı'na benziyor" dediler.

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12 HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ İstanbul Havalimanı havadan böyle görüntülendi.

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14 Türk Hava Yolları, taşınma operasyonunun yüzde 96'sının bugün saat 11.50 itibariyle tamamlandığını açıkladı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre taşınmanın büyük oranda tamamlanması üzerine kapatılan yollarda yeniden trafik akışı sağlandı.

15 Bu süreçte 896 TIR seferi yapıldı. 5 Nisan saat 03.00'dan Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na başlayan Büyük Göç'ün bugün 23.59'da tamamlanacağı açıklanmıştı.

16 Türk Hava Yolları'nın (THY), Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma işleminin yüzde 96'sının tamamlandığı bildirildi.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'na taşınma işleminin dün saat 03.00'te başladığı hatırlatıldı.

17 Açıklamada, operasyonların bugün saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'ndan başlayacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:



"'Taşınma sonrası ilk uçuş da İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı arasında düzenlenecek THY uçuşu olacak. Devamındaki süreçte İstanbul Havalimanı'ndan icra edilecek uçuşlar belirli bir plan çerçevesinde kademeli olarak artırılacak. Toplamda 45 saatte tamamlanacak şekilde planlanan devasa taşınma operasyonu çerçevesinde alınan tedbirler kapsamında dün akşam saat 22.00 itibarıyla bazı yollar, belirli süreliğine trafiğe kapatılmıştı. Bu süreç zarfında araç trafiğine kapatılan yolların planlanan saatten daha erken açılabilmesi amacıyla Türk Hava Yolları, taşıyıcı partnerleri ile operasyonun sorunsuz ve tehirsiz devamını sağlamaya yönelik çalışmalarını bilfiil sürdürüyor."



Öte yandan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ana kadar taşınma işleminin yüzde 94'ünün tamamlandığını bildirmişti.

18 Operasyonun planlandığı şekilde devamına yönelik, Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nın tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatıldığı anımsatılan açıklamada, Atatürk Havalimanı'ndan yolcu taşıyan son uçağın, İstanbul-Singapur seferini gerçekleştirmek üzere saat 02.00'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandığı kaydedildi.

19 Öte yandan, HAVAİST otobüsleri de gelen ve giden yolcular için sefer sayılarını yoğunlaştırdı.



THY filosunda bulunan uçakların, yolcusuz şekilde İstanbul Havalimanı'na gelişi ise sürüyor.

20 29 Ekim 2018'de hizmete açılan havalimanına, taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek, 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek

21 İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

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