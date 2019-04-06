İstanbul Havalimanı'na taşınmanın yüzde 94'ü tamamlandı
ntv.com.tr
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunun bugün saat 08.00 itibariyle yüzde 94'e geldiği açıklandı. İstanbul'da Büyük Göç nedeniyle kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı.
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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada taşınma operasyonunun yüzde 94'ünün bu sabah saat 08.00 itibariyle tamamlandığını açıkladı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre taşınmanın büyük oranda tamamlanması üzerine kapatılan yollarda yeniden trafik akışı sağlandı.
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2Bu süreçte 896 TIR seferi yapıldı.
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35 Nisan saat 03.00'dan Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na başlayan Büyük Göç'ün bugün 23.59'da tamamlanacağı açıklanmıştı.
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4Türk Hava Yolları'nın (THY), Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma işleminin yüzde 94'ünün tamamlandığı bildirildi.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'na taşınma işleminin dün saat 03.00'te başladığı hatırlatıldı.
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5Açıklamada, operasyonların bugün saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'ndan başlayacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"'Taşınma sonrası ilk uçuş da İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı arasında düzenlenecek THY uçuşu olacak. Devamındaki süreçte İstanbul Havalimanı'ndan icra edilecek uçuşlar belirli bir plan çerçevesinde kademeli olarak artırılacak. Toplamda 45 saatte tamamlanacak şekilde planlanan devasa taşınma operasyonu çerçevesinde alınan tedbirler kapsamında dün akşam saat 22.00 itibarıyla bazı yollar, belirli süreliğine trafiğe kapatılmıştı. Bu süreç zarfında araç trafiğine kapatılan yolların planlanan saatten daha erken açılabilmesi amacıyla Türk Hava Yolları, taşıyıcı partnerleri ile operasyonun sorunsuz ve tehirsiz devamını sağlamaya yönelik çalışmalarını bilfiil sürdürüyor."
Öte yandan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ana kadar taşınma işleminin yüzde 94'ünün tamamlandığını bildirdi.
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6Operasyonun planlandığı şekilde devamına yönelik, Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nın tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatıldığı anımsatılan açıklamada, Atatürk Havalimanı'ndan yolcu taşıyan son uçağın, İstanbul-Singapur seferini gerçekleştirmek üzere saat 02.00'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandığı kaydedildi.
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729 Ekim 2018'de hizmete açılan havalimanına, taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek, 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek
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8İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.
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