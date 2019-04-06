İstanbul Havalimanı'na taşınmanın yüzde 94'ü tamamlandı

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Açıklamada, operasyonların bugün saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'ndan başlayacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:



"'Taşınma sonrası ilk uçuş da İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı arasında düzenlenecek THY uçuşu olacak. Devamındaki süreçte İstanbul Havalimanı'ndan icra edilecek uçuşlar belirli bir plan çerçevesinde kademeli olarak artırılacak. Toplamda 45 saatte tamamlanacak şekilde planlanan devasa taşınma operasyonu çerçevesinde alınan tedbirler kapsamında dün akşam saat 22.00 itibarıyla bazı yollar, belirli süreliğine trafiğe kapatılmıştı. Bu süreç zarfında araç trafiğine kapatılan yolların planlanan saatten daha erken açılabilmesi amacıyla Türk Hava Yolları, taşıyıcı partnerleri ile operasyonun sorunsuz ve tehirsiz devamını sağlamaya yönelik çalışmalarını bilfiil sürdürüyor."



Öte yandan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ana kadar taşınma işleminin yüzde 94'ünün tamamlandığını bildirdi.