İstanbul Havalimanı'nda 3. bağımsız pist, Devlet Konukevi ve cami hizmete açıldı

Yapılan simülasyonlara göre ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inecek. Hava trafiğinin çok yoğun olduğu havalimanlarındaki sıkışıklığı hafifletmeyi amaçlayan, ikinci "End-Around Taksi Yolu" da yeni pist ile birlikte hizmete girecek. Böylelikle aynı anda iniş kalkış yapılan İstanbul
Havalimanı’nda, uçakların yerdeki hareketlerinde kısıtlama olmayacak. İstanbul Havalimanı, şu an 3 bağımsız ana pist ve 2 yedek pistleri ile 5 adet operasyonel piste sahip olacak. Yeni pist sayesinde hava trafik kapasitesi saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından en düşük 120’ye çıkarken, hava yollarının slot esnekliği de artacak. Yeni pist ile günlük olarak ortalama 2 bin 800’den fazla iniş kalkışa izin verebilecek kapasiteye ulaşılabilecek. Piste ait taksi yolları 23 metre gövde ve her iki kısımda 10.5 metre kaplamalı banket genişliğine sahip. Toplamda taksi yollarının genişlikleri, kaplamalı banket dahil 44 metre oldu. Taksi yollarından, 4 adeti kuzeyli operasyonlarda, 4 adeti de güneyli operasyonlarda pisten hızlı çıkışı sağlayacak özelliğe sahip, hızlı çıkış taksi yolu kullanıldı.