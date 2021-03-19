İstanbul Havalimanı'nda pandemi döneminin en yoğun günü

Pandemi döneminde Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) verilerine göre Avrupa'nın zirvesinde yer alan İstanbul Havalimanı yeni bir rekora imza attı.

646 SEFER, 81 BİN YOLCU İstanbul Havalimanı'ndan bugün iç ve dış hatlar olmak üzere toplam 646 sefer gerçekleştirilmesi planlanırken, 81 bin yolcu da havalimanını kullanacak.