İstanbul Havalimanı'nda pandemi döneminin en yoğun günü
Corona virüs salgınının ardından tarifeli uçuşların kısa bir süre askıya alındığı ve 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla seferlerin yeniden başladığı İstanbul Havalimanı, pandemi döneminin en yoğun gününü yaşadı. Havalimanını bugün 81 bin yolcunun kullanacağı açıklanırken, 646 uçuş gerçekleşecek.
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DHA 19.03.2021 - 14:38
Pandemi döneminde Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) verilerine göre Avrupa'nın zirvesinde yer alan İstanbul Havalimanı yeni bir rekora imza attı.
Pandemi sürecinin başladığı 2020 yılı Haziran ayı itibarıyla uçuş sayısını artıran havalimanı, bugün en yoğun gününü yaşadı.
646 SEFER, 81 BİN YOLCU
İstanbul Havalimanı'ndan bugün iç ve dış hatlar olmak üzere toplam 646 sefer gerçekleştirilmesi planlanırken, 81 bin yolcu da havalimanını kullanacak.
Yolcu yoğunluğu nedeniyle İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri bir dizi önlemler aldı.
Havalimanında yolcu girişlerinde yoğunluğunun önüne geçmek için giriş kapılarındaki güvenlik kontrol ve pasaport noktalarında polis sayıları artırıldı.
Salgın nedeniyle termal kamera ile vücut ısıları ölçülen yolcular görevliler tarafından sosyal mesafe kuralarına uymaları için sürekli uyarıldı.
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