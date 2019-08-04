NTV

İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor

DHA, İHA

İstanbul ile İzmir arasındaki 8 saatlik seyahat süresini 3,5 saate düşürecek İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak.

  • 1

    Marmara ile Ege bölgelerini birbirine bağlamak için yapımına 2010 yılında başlanan İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nda sona yaklaşıldı.
  • 2

    8 saat süren İstanbul ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate düşürecek olan projenin 234 kilometrelik kısmı daha önceden açılmıştı. Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü ile birlikte Gebze-Bursa, Balıkesir Kuzey- Batı kavşağı ile Akhisar Kavşağı- İzmir arası yol hizmete girmişti.
  • 3

    Yolun hizmete girmeyen Bursa Batı Kavşağı- Balıkesir Kuzey Kavşağı ile Balıkesir Batı Kavşağı- Akhisar Kavşağı arasındaki toplam 192 kilometrelik yol, Bursa'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalıcağı programla hizmete girecek.
  • 4

    ​1 asma köprü, 2'si çelik olmak üzere 38 viyadük, 3 tünel, 179 köprünün bulunduğu projenin tamamen hizmete girmesiyle birlikte 2019 yılı tahmini trafik değerleri dikkate alındığında, zamandan 2 milyar 500 milyon lira, akaryakıttan 930 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 430 milyon lira tasarruf sağlanacağı öngörülüyor.
  • 5

    2023 yılı tahmini trafik değerleri dikkate alındığında, zamandan 3 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar 120 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyar 120 milyon lira yıllık tasarruf olacağı tahmin ediliyor.
  • 6

    OTOYOLUN ÜCRET TARİFESİ

    OTOYOLUN ÜCRET TARİFESİ
    İstanbul-İzmir otoyolunda ücret tarifesi şöyle:

    1. sınıf araçlar: 256,3 TL
    2. sınıf araçlar: 410 TL
    3. sınıf araçlar: 486,9 TL
    4. sınıf araçlar: 645,8
    5. sınıfaraçlar: 815 TL
  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin