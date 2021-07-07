İstanbul-İzmir Otoyolu'nda gişede yeni uygulama

Anadolu Ajansı 07.07.2021 - 12:30 | Son Güncelleme : 07.07.2021 - 12:32
Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ tarafından yürürlüğe konulan uygulama kapsamında sürücüler, HGS-OGS gişelerine konulan butona basarak "ihlalli geçiş bildirim formu" alıyor.
Hemen ardından bariyerin açılmasıyla yoluna devam eden sürücüler, bildirimde yazan yönlendirmelerle geçiş ücretini 15 gün içinde ödeyebiliyor. Geçişleri ile ilgili bilgiler e-Devlet, Karayolları Genel Müdürlüğü (www.kgm.gov.tr), Otoyol AŞ (otoyolas.com.tr) web siteleri ve Otoyol Mobil uygulama üzerinden plaka bilgileri girilerek takip edilebiliyor.
Bağlantı yollarıyla 426 kilometre uzunluğundaki otoyolda gişelerin birçoğunda devreye alınan butonlu geçiş, yıl sonuna kadar tüm HGS-OGS çıkış gişelerinde uygulanacak.
Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ Genel Müdür Yardımcısı Halil Omurtak, "Sürücüler, otoyolu gideceği mesafeye bağlı belirli bir ücret karşılığında kullanmaktadır. Bu bağlamda, yolumuzu kullanan tüm sürücülerimizin şikayet ve taleplerini dikkate alarak çözümler geliştirilmekte ve işletme bakım faaliyetlerimiz yürütülmektedir" diye konuştu.
Omurtak, HGS-OGS etiketine sahip sürücülerin mağduriyetini gidermek adına çözüm odaklı bir proje tasarladıklarını dile getirdi.
İşletme başlangıcından bu yana incelenen araç geçişlerinde ödeme tercihlerinin büyük oranda değiştiğini vurgulayan Omurtak, "İlk yıllarda nakit veya kredi kartıyla ücretini ödemek isteyen müşterilerimizin oranı yüzde 65 civarındaydı. Bu durum nakit gişeler dışında HGS ve OGS çıkış gişelerinde de nakit ve kredi kartı ödeme seçeneğinin varlığına yol açmıştı. Nakit ve kredi kartı ödeme seçeneğinin HGS ve OGS ödeme seçeneğine göre ciddi bir işlem süresi var. HGS-OGS etiketine sahip müşterilerimiz gişelerden 3 saniye içinde çıkış işlemlerini gerçekleştirirken, nakit ve kredi kartı müşterilerimizin çıkışı ortalama 45 saniye sürmekte" dedi.
Otoyolu kullananlar arasında HGS-OGS etiketine sahiplik oranının yüzde 35'ten yüzde 80'e ulaştı.
Her 100 araçtan 5'inin ödemesini HGS-OGS gişelerinde nakit veya kredi kartı ile yapması sebebiyle 80 aracın, 3 saniye içindeki hızlı geçiş üstünlüğünü kaybettiğini belirten Halil Omurtak, bu durumla ilgili son dönemde yoğun şikayetler aldıklarını ve yeni uygulamanın, bu mağduriyeti ortadan kaldıracak şekilde tasarlandığına dikkat çekti.
Sistem, öncelikle geçişini HGS-OGS gişelerinde nakit veya kredi kartı ile yapmak isteyen sürücüleri nakit gişelerine yönlendiriyor. HGS-OGS gişelerini sadece etiket sahibi sürücülerin kullanması sağlanıyor.
HGS-OGS gişelerinde ödemenin alınamadığı durumlarda ise sürücüler, geçişin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için butona basıp 'ihlalli geçiş bildirim formu'nu alacak, bariyer açılacak ve bildirimde yazan yönlendirmeler ile geçiş ücretini 15 gün içinde ödeyebilecek.
Uygulamayla, sürücülerin yüzde 80'inin gişe sahalarında beklemeden geçişlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirme hakkına sahip olacağını belirten Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ Genel Müdür Yardımcısı Halil Omurtak, "Gişelerde bekleme olmayacağı için hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlanarak çevre kirlenmesine karşı da olumlu bir katkı sunulacak" diye konuştu.