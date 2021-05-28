İstanbul'da tahliye gerginliği: Belediye başkanı müdahale etti

İstanbul Küçükçekmece'deki bir apartman için alınan yıkım kararı sonrası bina sakinleri duruma tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik üzerine, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi duruma müdahale etti.

DHA 28.05.2021 - 17:49

İstanbul'da tahliye gerginliği: Belediye başkanı müdahale etti - 1
İstanbul Küçükçekmece'deki tahliye gerginliğine belediye başkanı müdahale etti.
İstanbul'da tahliye gerginliği: Belediye başkanı müdahale etti - 2
İnönü Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartman için yıkım kararı alındı. Karar kiracılara bildirildi.
İstanbul'da tahliye gerginliği: Belediye başkanı müdahale etti - 3
Kararı duyan apartman sakinleri, evlerinden çıkmayacağını söyledi.
İstanbul'da tahliye gerginliği: Belediye başkanı müdahale etti - 4
Bunun üzerine arsa sahibinin avukatı olay yerine polis çağırdı.
İstanbul'da tahliye gerginliği: Belediye başkanı müdahale etti - 5
Karşısında polisleri gören bina sakinleri evlerinden çıkmayacaklarını söyleyip, tepki göstermeye başladı.
İstanbul'da tahliye gerginliği: Belediye başkanı müdahale etti - 6
Polislerin uyarılarına rağmen apartman sakinleri, zorluk çıkarmaya başladı.
İstanbul'da tahliye gerginliği: Belediye başkanı müdahale etti - 7
Polis, sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı. Bir apartman sakini kadın ise 2'nci kattaki evinin penceresine çıkarak kendini aşağı atacağını söyledi.
İstanbul'da tahliye gerginliği: Belediye başkanı müdahale etti - 8
Bir kadın ise komşuları ile polisler arasında yaşananları gözyaşları içinde izledi.
İstanbul'da tahliye gerginliği: Belediye başkanı müdahale etti - 9
Yaşanan gerginlik üzerine, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de sokağa geldi.
İstanbul'da tahliye gerginliği: Belediye başkanı müdahale etti - 10
Çebi, her iki tarafı dinledikten sonra arsa sahibinin avukatı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İstanbul'da tahliye gerginliği: Belediye başkanı müdahale etti - 11
Çebi, telefon konuşmasında avukatı ikna ederek 15 gün süre istedi.
İstanbul'da tahliye gerginliği: Belediye başkanı müdahale etti - 12
Boşaltılması gereken apartmandakiler, 15 gün sonra belediyeye ait sosyal konutlara yerleştirileceği öğrenildi.
İstanbul'da tahliye gerginliği: Belediye başkanı müdahale etti - 13
İstanbul'da tahliye gerginliği: Belediye başkanı müdahale etti - 14

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