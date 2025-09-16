İstanbul toplu taşıma ücretleri (güncel) | Otobüs, metro, metrobüs, marmaray, tramvay, vapur ne kadar zamlandı?

İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yapılan yüzde 30’luk artışın ardından öğrenci, tam basım, sosyal kart sahipleri güncel ücretleri öğrenmek istiyor. Marmaray ve “U” logolu metrolarda zamlar geçerli olmayacak. Toplu Taşıma Ücret Tarifesi 15 Eylül’den itibaren uygulanmaya başlandı. Metro, metrobüs, tramvay, minibüs, taksi ve diğer toplu taşıma araçlarını kullanmaya hazırlananların ödeyecekleri yeni ücretler belli oldu. Tek basımlık geçişin yanı sıra aylık abonman fiyatları da değişti. Peki İstanbul’da toplu taşıma ücretleri ne kadar zamlandı? İşte, toplu taşıma kullanacakların ödeyecekleri ücretler…

İstanbul toplu taşıma ücretleri (güncel) | Otobüs, metro, metrobüs, marmaray, tramvay, vapur ne kadar zamlandı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 12 Eylül’de aldığı karar doğrultusunda yeniden belirlenen toplu ulaşım ücret tarifesi belli oldu. Aylık tam bilet 2 bin 748 lira olurken aylık öğrenci ise 494 liraya yükseldi. Öğretmen ve sosyal kart ise aylık abonmen ücreti 1.709 lira oldu. İstanbul’da iki yaka arasında en fazla kullanılan toplu taşıma aracı olan Marmaray ise TCDD’ye bağlı olduğundan bu ücret değişikliğinden etkilenmedi. Peki 15 Eylül Otobüs, metro, metrobüs, vapur, minibüs ücretleri ne kadar zamlandı? İşte, İstanbul’da yeni toplu taşıma ücretleri…

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ NE KADAR ZAMLANDI?

İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ NE KADAR ZAMLANDI?

İstanbul’da toplu taşımada yeni ücret tarifesi 15 Eylül (bugün) başladı. Tek geçişlik tam bilet 35 lira olurken öğrenci ise 17,08 lira oldu. Sosyal kart sahiplerine ise tek basımlık geçiş 25.06 liraya yükseldi.

Aylık öğrenci abonmanı 494 lira olurken tam abonman fiyatı ise 2 bin 748 lira oldu. Benzer şekilde sosyal kart sahipleri ise abonmana 1.709 lira ödeyecek.

Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 lira oldu.

TAKSİ FİYATLARI DA ARTTI

TAKSİ FİYATLARI DA ARTTI

Taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatte 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 175 liraya yüksel

METROBÜS ÜCRET TARİFESİ

METROBÜS ÜCRET TARİFESİ

