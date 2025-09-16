İstanbul toplu taşıma ücretleri (güncel) | Otobüs, metro, metrobüs, marmaray, tramvay, vapur ne kadar zamlandı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 12 Eylül’de aldığı karar doğrultusunda yeniden belirlenen toplu ulaşım ücret tarifesi belli oldu. Aylık tam bilet 2 bin 748 lira olurken aylık öğrenci ise 494 liraya yükseldi. Öğretmen ve sosyal kart ise aylık abonmen ücreti 1.709 lira oldu. İstanbul’da iki yaka arasında en fazla kullanılan toplu taşıma aracı olan Marmaray ise TCDD’ye bağlı olduğundan bu ücret değişikliğinden etkilenmedi. Peki 15 Eylül Otobüs, metro, metrobüs, vapur, minibüs ücretleri ne kadar zamlandı? İşte, İstanbul’da yeni toplu taşıma ücretleri…