İstanbul toplu taşıma ücretleri (güncel) | Otobüs, metro, metrobüs, marmaray, tramvay, vapur ne kadar zamlandı?
İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yapılan yüzde 30’luk artışın ardından öğrenci, tam basım, sosyal kart sahipleri güncel ücretleri öğrenmek istiyor. Marmaray ve “U” logolu metrolarda zamlar geçerli olmayacak. Toplu Taşıma Ücret Tarifesi 15 Eylül’den itibaren uygulanmaya başlandı. Metro, metrobüs, tramvay, minibüs, taksi ve diğer toplu taşıma araçlarını kullanmaya hazırlananların ödeyecekleri yeni ücretler belli oldu. Tek basımlık geçişin yanı sıra aylık abonman fiyatları da değişti. Peki İstanbul’da toplu taşıma ücretleri ne kadar zamlandı? İşte, toplu taşıma kullanacakların ödeyecekleri ücretler…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 12 Eylül’de aldığı karar doğrultusunda yeniden belirlenen toplu ulaşım ücret tarifesi belli oldu. Aylık tam bilet 2 bin 748 lira olurken aylık öğrenci ise 494 liraya yükseldi. Öğretmen ve sosyal kart ise aylık abonmen ücreti 1.709 lira oldu. İstanbul’da iki yaka arasında en fazla kullanılan toplu taşıma aracı olan Marmaray ise TCDD’ye bağlı olduğundan bu ücret değişikliğinden etkilenmedi. Peki 15 Eylül Otobüs, metro, metrobüs, vapur, minibüs ücretleri ne kadar zamlandı? İşte, İstanbul’da yeni toplu taşıma ücretleri…