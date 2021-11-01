İstanbul'da korkutan görüntü: Beykoz’da deniz çekildi

İstanbul Beykoz sahilinde deniz yaklaşık 80 santimetre çekildi. Suların çekilmesinin ardından ortaya çıkan kayalar vatandaşları tedirgin etti. Çekilmenin mevsimsel "gel git" kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

Haberler - İHA 01.11.2021 - 10:33 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 11:04

İstanbul'da korkutan görüntü: Beykoz’da deniz çekildi - 1

 Beykoz’da Anadolu Kavağı sahil şeridinde deniz  çekildi.

İstanbul'da korkutan görüntü: Beykoz’da deniz çekildi - 2

Kayalıkların ortaya çıktığını gören vatandaşlar tedirgin oldu.

İstanbul'da korkutan görüntü: Beykoz’da deniz çekildi - 3

Deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 80 santimetre çekilmesinin mevsimsel “gel git” kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. 

İstanbul'da korkutan görüntü: Beykoz’da deniz çekildi - 4

Suyun çekildiği yerlerde deniz altındaki kayalıklar ve yosunlar ortaya çıktı.

İstanbul'da korkutan görüntü: Beykoz’da deniz çekildi - 5

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ve balıkçılar, denizin çekildiğini fark edince cep telefonları ile o anları kayda aldı.

İstanbul'da korkutan görüntü: Beykoz’da deniz çekildi - 6

“SULARIN ÇEKİLMESİYLE KAYALIKLAR ORTAYA ÇIKTI”

Sahilde balıkçılık yapan Mehmet Cömert, “İstanbul’da son dönemlerde yağış olmadığından dolayı denizde 60 ile 80 cm arasında çekilme oldu. Kıyıdaki kaya parçaları suyun altındaydı, görünmüyordu. Deniz suyunun çekilmesiyle kayalıklar ortaya çıktı. Bu yıl kurak geçiyor” dedi.

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