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İşte Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları (İSO 500 listesi)

Anadolu Ajansı

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı.

  • 1

    İstanbul Sanayi Odası'nın "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçları açıklandı. İSO 500’ün üretimden satışları son 13 yılın en yüksek büyümesi oldu ve yüzde 33,2 artışla 653 milyar TL'ye çıktı. İSO 500’ün ihracatı da ülkenin toplam ihracat artışını geçerek yüzde 17 büyüme ile 64,5 milyar dolara yükseldi. Sanayici esas faaliyet karının yarısını finansman gideri olarak ödemeye devam etti. Borçlanmada öz kaynakların payı gerilerken, kısa vadeli borçların payı ise arttı.

  • 2

    İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan şunları söyledi:

    “Bu sene 50. yılını kutladığımız İSO 500 araştırması, sanayimizin geçen yılın son çeyreğinden bu yana içine girdiği yatırım eğilimi ve motivasyonunun bir an önce realize edilmesi gerçeğini ortaya koydu. Finansal istikrarda bir sorun yaşanmadığı takdirde sanayimizin ülke ekonomisine katkılarının artarak devam edeceğine inanıyoruz.” İşte üretimden satışlar itibariyle 2017 yılı sonuçlarına göre Türkiye'nin en büyük şirketleri... 

  • 3

    10- HYUNDAI ASSAN

    10- HYUNDAI ASSAN
    8,3 milyar lira
  • 4

    9- İÇDAŞ ÇELİK

    9- İÇDAŞ ÇELİK
    9,3 milyar lira
  • 5

    8- EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK

    8- EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK
    9,9 milyar lira
  • 6

    7- İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK

    7- İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK
    10,6 milyar lira
  • 7

    6- ARÇELİK

    6- ARÇELİK
    12,5 milyar lira
  • 8

    5- OYAK RENAULT

    5- OYAK RENAULT
    15,6 milyar lira
  • 9

    4- TOFAŞ

    4- TOFAŞ

    15,9 milyar lira

    Tofaş geçtiğimiz sene 5. sırada yer alırken; bu sene dördüncü sıraya yükseldi. Tofaş'ın geçen seneki üretimden satış rakamı 12,8 milyar liraydı.

  • 10

    3- TOYOTA OTOMOTİV (ÜÇÜNCÜLÜKTE SÜRPRİZ İSİM)

    3- TOYOTA OTOMOTİV (ÜÇÜNCÜLÜKTE SÜRPRİZ İSİM)

    17,8 milyar lira

    Üçüncülük kısmında ise sürpriz bir isim yer aldı. Geçen seneye göre üç basamak tırmanan Toyota Otomotiv, hibrit araç satışlarının da etkisiyle 17,8 milyar liralık üretimden satışıyla üçüncülük tahtına oturdu. Toyota'nın son iki yıldır gelişimi dikkat çekiyor. 2015 yılında 15. sırada bulunan firma, geçen sene altıncı sıradaydı. Toyota'nın üretimden satış rakamı geçen sene 12,8 milyar liraydı. Toyota 2015'te 4,2 milyar lira üretimden satış yapmıştı. Yani firma iki senede üretimden satışı 13,6 milyar lira artırdı. 

  • 11

    2- FORD OTOMOTİV

    2- FORD OTOMOTİV

    22,7 milyar lira

    İkinci büyük firma da yine geçen seneki yerini bırakmayan Ford Otomotiv oldu. Ford Otomotiv, 22,7 üretimden satış yaptı. Ford'un rakamı ise geçen sene 16,3 milyar liraydı.

  • 12

    1- TÜPRAŞ

    1- TÜPRAŞ
    2017 sonuçlarına göre Türkiye'nin en büyük şirketi yine TÜPRAŞ oldu. TÜPRAŞ'ın üretimden satışları 51,1 milyar lira seviyesinde bulunuyor. TÜPRAŞ'ın geçen seneki rakamı 32,5'ti. TÜPRAŞ bir yılda 18,6 milyar lira artırdı.
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