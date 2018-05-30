17,8 milyar lira

Üçüncülük kısmında ise sürpriz bir isim yer aldı. Geçen seneye göre üç basamak tırmanan Toyota Otomotiv, hibrit araç satışlarının da etkisiyle 17,8 milyar liralık üretimden satışıyla üçüncülük tahtına oturdu. Toyota'nın son iki yıldır gelişimi dikkat çekiyor. 2015 yılında 15. sırada bulunan firma, geçen sene altıncı sıradaydı. Toyota'nın üretimden satış rakamı geçen sene 12,8 milyar liraydı. Toyota 2015'te 4,2 milyar lira üretimden satış yapmıştı. Yani firma iki senede üretimden satışı 13,6 milyar lira artırdı.