İşte Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları (İSO 500 listesi)
Anadolu Ajansı
İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı.
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İstanbul Sanayi Odası'nın "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçları açıklandı. İSO 500’ün üretimden satışları son 13 yılın en yüksek büyümesi oldu ve yüzde 33,2 artışla 653 milyar TL'ye çıktı. İSO 500’ün ihracatı da ülkenin toplam ihracat artışını geçerek yüzde 17 büyüme ile 64,5 milyar dolara yükseldi. Sanayici esas faaliyet karının yarısını finansman gideri olarak ödemeye devam etti. Borçlanmada öz kaynakların payı gerilerken, kısa vadeli borçların payı ise arttı.
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İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan şunları söyledi:
“Bu sene 50. yılını kutladığımız İSO 500 araştırması, sanayimizin geçen yılın son çeyreğinden bu yana içine girdiği yatırım eğilimi ve motivasyonunun bir an önce realize edilmesi gerçeğini ortaya koydu. Finansal istikrarda bir sorun yaşanmadığı takdirde sanayimizin ülke ekonomisine katkılarının artarak devam edeceğine inanıyoruz.” İşte üretimden satışlar itibariyle 2017 yılı sonuçlarına göre Türkiye'nin en büyük şirketleri...
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10- HYUNDAI ASSAN8,3 milyar lira
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9- İÇDAŞ ÇELİK9,3 milyar lira
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8- EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK9,9 milyar lira
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7- İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK10,6 milyar lira
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6- ARÇELİK12,5 milyar lira
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5- OYAK RENAULT15,6 milyar lira
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4- TOFAŞ
15,9 milyar lira
Tofaş geçtiğimiz sene 5. sırada yer alırken; bu sene dördüncü sıraya yükseldi. Tofaş'ın geçen seneki üretimden satış rakamı 12,8 milyar liraydı.
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3- TOYOTA OTOMOTİV (ÜÇÜNCÜLÜKTE SÜRPRİZ İSİM)
17,8 milyar lira
Üçüncülük kısmında ise sürpriz bir isim yer aldı. Geçen seneye göre üç basamak tırmanan Toyota Otomotiv, hibrit araç satışlarının da etkisiyle 17,8 milyar liralık üretimden satışıyla üçüncülük tahtına oturdu. Toyota'nın son iki yıldır gelişimi dikkat çekiyor. 2015 yılında 15. sırada bulunan firma, geçen sene altıncı sıradaydı. Toyota'nın üretimden satış rakamı geçen sene 12,8 milyar liraydı. Toyota 2015'te 4,2 milyar lira üretimden satış yapmıştı. Yani firma iki senede üretimden satışı 13,6 milyar lira artırdı.
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2- FORD OTOMOTİV
22,7 milyar lira
İkinci büyük firma da yine geçen seneki yerini bırakmayan Ford Otomotiv oldu. Ford Otomotiv, 22,7 üretimden satış yaptı. Ford'un rakamı ise geçen sene 16,3 milyar liraydı.
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1- TÜPRAŞ2017 sonuçlarına göre Türkiye'nin en büyük şirketi yine TÜPRAŞ oldu. TÜPRAŞ'ın üretimden satışları 51,1 milyar lira seviyesinde bulunuyor. TÜPRAŞ'ın geçen seneki rakamı 32,5'ti. TÜPRAŞ bir yılda 18,6 milyar lira artırdı.