İzmirli depremzedelerin yeni evleri hazır

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine verilecek.

Haberler 23.11.2021 - 14:41

İzmirli depremzedelerin yeni evleri hazır - 1

30 Ekim 2020 tarihinde merkez üssü Seferihisar açıkları olan ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki İzmir depreminde evlerini kaybeden depremzedeler yaralarını sarıyor.

İzmirli depremzedelerin yeni evleri hazır - 2

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremde evleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşlar için konut projesi hazırladı.

İzmirli depremzedelerin yeni evleri hazır - 3

Enkazların kaldırılmasının ardından Bayraklı'da 7 proje alanı ayrıca Bayraklı Şehir Hastanesi yakınlarında da rezerv alanı belirlendi.

İzmirli depremzedelerin yeni evleri hazır - 4

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) proje ve rezerv alanında yürütülen çalışmalar kapsamında 7 proje alanında 1391 konut ve 298 iş yerinin inşasına hemen başlandı.

İzmirli depremzedelerin yeni evleri hazır - 5

741 BİNANIN YAPIMI TAMAMLANDI

Çalışmalar sonunda 7 proje alanında bulunan 596'sı konut olmak üzere toplam 741 binanın yapımı tamamlandı.

İzmirli depremzedelerin yeni evleri hazır - 6

Konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde projelendirilirken; 2+1 daireler 90-94 metrekare, 3+1 daireler ise 102, 106, 118 ve 138 metrekare olarak yapıldı.

İzmirli depremzedelerin yeni evleri hazır - 7

Yapımı tamamlanan konut ve dükkanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Kasım Cuma günü İzmir programı kapsamında Bayraklı'da katılacağı etkinlikte hak sahiplerine verilecek.

İzmirli depremzedelerin yeni evleri hazır - 8

Bayraklı'daki proje alanında geriye kalan 795 konut ve 157 dükkanın da kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

İzmirli depremzedelerin yeni evleri hazır - 9

TOKİ tarafından Bayraklı Şehir Hastanesi yakınlarında oluşturulan 3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv alanda depremzedeler için yatırım değeri 1,5 milyar lira olan 3 bin 649 konut ve 51 dükkanın inşa çalışmaları ise devam ediyor.

Bu alanın ilk etabında inşa edilen 397 konutun yılbaşında depremzedelere teslim edilmesi bekleniyor.

İzmirli depremzedelerin yeni evleri hazır - 10
İzmirli depremzedelerin yeni evleri hazır - 11
İzmirli depremzedelerin yeni evleri hazır - 12
İzmirli depremzedelerin yeni evleri hazır - 13
İzmirli depremzedelerin yeni evleri hazır - 14
İzmirli depremzedelerin yeni evleri hazır - 15
İzmirli depremzedelerin yeni evleri hazır - 16
İzmirli depremzedelerin yeni evleri hazır - 17
İzmirli depremzedelerin yeni evleri hazır - 18
İzmirli depremzedelerin yeni evleri hazır - 19
İzmirli depremzedelerin yeni evleri hazır - 20
İzmirli depremzedelerin yeni evleri hazır - 21

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