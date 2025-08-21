Jackson Hole toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yatırımcıların gözü Jackson Hole sempozyumundaki ipuçlarına çevrildi
Küresel piyasalar gözlerini Jackson Hole sempozyumuna çevirdi. Fed Başkanı Powell’ın 22 Ağustos’ta yapacağı konuşma tüm yatırımcıların dikkatini üzerine çekiyor. Kansas City Fed tarafından düzenlenen sempozyum, merkez bankası yetkilileri, akademisyenler ve finans dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiriyor. Peki, Jackson Hole ne zaman, saat kaçta?
2025 yılında yapılacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu için geri sayım başladı. Küresel piyasaları yakından ilgilendiren toplantının ardından ise FED Başkanı Jerome Powell açıklamalarda bulunacak. Yatırımcılar ise Jackson Hole'de verilecek ipuçlarına göre yatırımlarına yön verecek. İşte ayrıntılar.