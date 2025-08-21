Jackson Hole toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yatırımcıların gözü Jackson Hole sempozyumundaki ipuçlarına çevrildi

FAİZ İNDİRİMİYLE İLGİLİ İPUÇLARI VERECEK

Fed Başkanı Jerome Powell, bu yılki sempozyumda “Economic Outlook and Framework Review” başlıklı konuşmasını 22 Ağustos Cuma günü yapacak



Bu konuşmanın, özellikle Eylül toplantısında faiz indirimi yapılıp yapılmayacağı konusunda önemli ipuçları barındırması bekleniyor



Geçmişteki Jackson Hole konuşmaları, özellikle tahvil getirilerinde ve hisse senedi piyasalarında dikkate değer oynaklıklara yol açmış; örneğin, konuşma sonrası bir ay içinde 10 yıllık Hazine getirileri ortalama 21 baz puan, S&P 500 ise ortalama %-2 değer kaybetmiştir.