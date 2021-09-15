Japonya'da ailelerinden sıkılan evden çalışanlara özel 1.6 metrekarelik ofis: 42 bin liradan satışa çıktı

ntv.com.tr 15.09.2021 - 17:57 | Son Güncelleme : 15.09.2021 - 18:06
Japon tasarımı, minimalizmi ve her şeyi basit tutmasıyla ünlü. Bu nedenle, önde gelen bir müteahhitin, güzel havalar izin verdiği sürece evlerin yanına sadece iki günde inşa edilebilecek küçük bir ev-ofis binasını pazarlayarak pandemi döneminde evden çalışmak için alan eksikliğini gidermeye çalışması şaşırtıcı değil.
Hanare Zen dı verilen prefabrik ofis, 91 cm genişliğe ve 1,8 metre uzunluğa sahip. İçinde ise elektrik prizleri, tezgah tipi bir masa bulunuyor. Popüler bir ev inşaat şirketi olan KI Star Real Estate, sıkışık evlerde çalışmakta zorlananlar arasında bir pazar bulma umuduyla 6 Eylül'de Hanare Zen için sipariş almaya başladı.
Hanare Japoncada ayrı veya müstakil anlamına geliyor.
KI Star Real Estate sözcüsü Chisa Uchiyama, “Hanaare binasını bir tür depolama alanı olarak yaratmıştık ve pandemideki durumla birlikte Hanare Zen'i bir çalışma alanı olarak geliştirme fikri ortaya çıktı. İsimdeki 'Zen' kullanımı, boyutu ve özellikleri yalnızca gerekli olana indirgeyen minimalist konsepti temsil ediyor. Evinde çalışmak için rahat bir yer bulmakta zorlanan ve aile üyeleriyle karşılaşmak istemeyen insanlar için tasarlandı" diye ekledi.
Bununla birlikte Hanere Zen oldukça yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Müstakil ofis binasının fiyatı 547 bin 800 yen (yaklaşık 42 bin lira).
Diğer taraftan, Tokyo'nun nüfusunun yüzde 70'inin apartmanlarda yaşayan ve Hanare Zen gibi bir yapıyı kullanamayacak olan insanlardan oluşuyor. Bu kişiler için arabalarında çalışma biraz huzur ve sessizlik bulmanın bir yolu haline geldi. Direksiyon simidine takılan bilgisayarlar için stantlar, katlanır masalar, mini fanlar, taşınabilir piller ve pencere kapları da dahil olmak üzere araç içi çalışmayı destekleyecek bir dizi aksesuara talep artıyor.
Diğer taraftan Tokyo'nun güneyindeki Kawasaki mahallesinde Tokyu Demiryolu Şirketi eski tren vagonlarını yeniledi ve saatte 200 yen (yaklaşık 15 lira ) karşılığında kiralanabilen uzak çalışma alanlarına dönüştürdü.
Şirket ayrıca istasyonlardaki bazı bilet gişelerini de Temmuz ayında kiralamaya başladığı ortak ofis alanlarına dönüştürdü.
Öte yandan, Mainichi Shimbun gazetesinin bu yılın başlarında yaptığı bir ankete göre, pandemi kontrol altına alındıktan sonra bile, Japonya'nın tele-çalışmayı uygulayan büyük şirketlerinin yüzde 90'ı bunu yapmaya devam etmeyi planlıyor.