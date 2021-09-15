Japonya'da ailelerinden sıkılan evden çalışanlara özel 1.6 metrekarelik ofis: 42 bin liradan satışa çıktı

42 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKTI

Bununla birlikte Hanere Zen oldukça yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Müstakil ofis binasının fiyatı 547 bin 800 yen (yaklaşık 42 bin lira).

Diğer taraftan, Tokyo'nun nüfusunun yüzde 70'inin apartmanlarda yaşayan ve Hanare Zen gibi bir yapıyı kullanamayacak olan insanlardan oluşuyor. Bu kişiler için arabalarında çalışma biraz huzur ve sessizlik bulmanın bir yolu haline geldi. Direksiyon simidine takılan bilgisayarlar için stantlar, katlanır masalar, mini fanlar, taşınabilir piller ve pencere kapları da dahil olmak üzere araç içi çalışmayı destekleyecek bir dizi aksesuara talep artıyor.