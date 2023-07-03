Kabine toplantısı başladı: Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? (3 Temmuz 2023 Kabine toplantısı gündemi)
Kabine toplantısı, Türkiye gündemi ve ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine toplantısı başladı. Son Kabine sonrasında 3 haftalık aranın ardından yeni Kabine toplantısı gündeminde nelerin yer aldığı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısının gündeminde neler var? Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Binlerce memur ve emekli tarafından merakla beklenen Kabine toplantısı başladı. Gerçekleşen Kabine toplantısının gündeminde, ekonomideki fahiş fiyatlar, memur ve emekli zammı gibi konuların öncelikli olarak ele alınması bekleniyor. İşte ayrıntılar.