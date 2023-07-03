Kabine toplantısı başladı: Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? (3 Temmuz 2023 Kabine toplantısı gündemi)

Kabine toplantısı, Türkiye gündemi ve ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine toplantısı başladı. Son Kabine sonrasında 3 haftalık aranın ardından yeni Kabine toplantısı gündeminde nelerin yer aldığı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısının gündeminde neler var? Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?

Kabine toplantısı başladı: Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? (3 Temmuz 2023 Kabine toplantısı gündemi) - 1

Binlerce memur ve emekli tarafından merakla beklenen Kabine toplantısı başladı. Gerçekleşen Kabine toplantısının gündeminde, ekonomideki fahiş fiyatlar, memur ve emekli zammı gibi konuların öncelikli olarak ele alınması bekleniyor. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ HABERLERİ

Kabine toplantısı başladı: Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? (3 Temmuz 2023 Kabine toplantısı gündemi) - 2

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat 15.20 itibarıyla başladı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparak alınan yeni kararları açıklayacak.

Kabine toplantısı başladı: Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? (3 Temmuz 2023 Kabine toplantısı gündemi) - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Bugün yapılacak olan Kabine toplantının ana gündeminde, ekonomideki gelişmeler olacak.

Kabine üyeleri, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele noktasında alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Kabine'nin ana gündem maddelerinden biri de memur ve emekli zammı olacak. Yakında Meclis'e gelecek düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. Zam oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek.

Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı teklif metni, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kanun teklifine son şekli verilecek.

Kabine toplantısı başladı: Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? (3 Temmuz 2023 Kabine toplantısı gündemi) - 4

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM'İN YAKILMASI DA GÜNDEMDE

İsveç'teki provokasyonlar da ele alınacak. Toplantıda Türkiye'den NATO vizesi bekleyen İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması da ele alınacak. Ankara'nın bu saygısızlığa izin veren Stockholm yönetimine karşı atacağı diplomatik adımlar konuşulacak.

11-12 Temmuz'da Litvanya'da düzenlenecek ve Erdoğan'ın da katılacağı NATO liderler zirvesinin hazırlıkları görüşülecek.

Fransa'daki sokak olayları ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.

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