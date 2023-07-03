Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (3 Temmuz 2023 Kabine toplantısı)
Kabine toplantısının ne zaman başlayacağı, Türkiye gündemi ve ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak olan Kabine toplantısı öncesinde, gündemde hangi maddelerin yer aldığı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?
Kabine toplantısı tarihi, memur ve emekli zammı öncesinde binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ekonomideki fahiş fiyatlar, memur ve emekli zammı gibi konuların bugünkü Kabine toplantısında öncelikli olarak ele alınması bekleniyor. İşte ayrıntılar.