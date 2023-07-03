Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (3 Temmuz 2023 Kabine toplantısı)

Kabine toplantısının ne zaman başlayacağı, Türkiye gündemi ve ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak olan Kabine toplantısı öncesinde, gündemde hangi maddelerin yer aldığı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (3 Temmuz 2023 Kabine toplantısı) - 1

Kabine toplantısı tarihi, memur ve emekli zammı öncesinde binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ekonomideki fahiş fiyatlar, memur ve emekli zammı gibi konuların bugünkü Kabine toplantısında öncelikli olarak ele alınması bekleniyor. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ HABERLERİ

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (3 Temmuz 2023 Kabine toplantısı) - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantı saat 15.00'da başlayacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (3 Temmuz 2023 Kabine toplantısı) - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Bugün yapılacak olan Kabine toplantının ana gündeminde, ekonomideki gelişmeler olacak.

Kabine üyeleri, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele noktasında alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Kabine'nin ana gündem maddelerinden biri de memur ve emekli zammı olacak. Yakında Meclis'e gelecek düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. Zam oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek.

Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı teklif metni, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kanun teklifine son şekli verilecek.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (3 Temmuz 2023 Kabine toplantısı) - 4

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM'İN YAKILMASI DA GÜNDEMDE

İsveç'teki provokasyonlar da ele alınacak. Toplantıda Türkiye'den NATO vizesi bekleyen İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması da ele alınacak. Ankara'nın bu saygısızlığa izin veren Stockholm yönetimine karşı atacağı diplomatik adımlar konuşulacak.

11-12 Temmuz'da Litvanya'da düzenlenecek ve Erdoğan'ın da katılacağı NATO liderler zirvesinin hazırlıkları görüşülecek.

Fransa'daki sokak olayları ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.

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