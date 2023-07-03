Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (3 Temmuz 2023 Kabine toplantısı)

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Bugün yapılacak olan Kabine toplantının ana gündeminde, ekonomideki gelişmeler olacak.



Kabine üyeleri, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele noktasında alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.



Kabine'nin ana gündem maddelerinden biri de memur ve emekli zammı olacak. Yakında Meclis'e gelecek düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. Zam oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek.



Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı teklif metni, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kanun teklifine son şekli verilecek.