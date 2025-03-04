Kademeli emeklilik çıkacak mı, yaş ve prim gün sayısı değişiyor mu? (Kademeli emeklilik son durum)

Emeklilik sisteminde yeni bir değişiklik olup olmayacağı uzun süredir bazı platformlarda gündeme taşınıyor. 2023 yılının Mart ayında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte yaklaşık 2 milyon kişi emekli oldu. 1999 yılının Eylül ayından sonra sigorta girişi olanlar ise bu haktan yararlanamadı. EYT’de erkeklerde sigortalılık süresi 25 yıl olurken 9.000 prim ödee gün sayısını doldurmuş olunması gerekiyor. Kadınlarda ise sigortalılık süresi 20 yıla düşerken 7.200 prim ödeme gün sayısı şartı aranıyor. Mecliste ekonomik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Bu gelişmeyle birlikte kademeli emeklilik tekrar gündeme taşındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ise tartışmalara son noktayı koydu. Peki Kademeli emeklilik şartları neler, çıkacak mı? İşte, Kademeli emeklilik son durum…