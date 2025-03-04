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Kademeli emeklilik son dakika gelişmeler: Kademeli emeklilik çıkıyor mu, prim ve gün sayısı değişecek mi?

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, içerisinde kademeli emekliliği de ilgilendiren “Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini’ni TBMM’ye sundu. CHP’li Akay, TBMM Başkanlığı’na verdiği kanun teklifinde esnaf ve memurların, prim gün ödeme sayısının 7200’e düşürülmesini önerdi. Bu gelişmenin ardından emeklilik bekleyenler ise son gelişmeleri yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli emeklilik tartışmalarına son noktayı koydu. Peki Kademeli emeklilik çıkacak mı, son durum ne? İşte, Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri…

Kademeli emeklilik son dakika gelişmeler: Kademeli emeklilik çıkıyor mu, prim ve gün sayısı değişecek mi? - 1

Emeklilik sisteminde yeni bir değişiklik olup olmayacağı uzun süredir bazı platformlarda gündeme taşınıyor. 2023 yılının Mart ayında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte yaklaşık 2 milyon kişi emekli oldu. 1999 yılının Eylül ayından sonra sigorta girişi olanlar ise bu haktan yararlanamadı. EYT’de erkeklerde sigortalılık süresi 25 yıl olurken 9.000 prim ödee gün sayısını doldurmuş olunması gerekiyor. Kadınlarda ise sigortalılık süresi 20 yıla düşerken 7.200 prim ödeme gün sayısı şartı aranıyor. Mecliste ekonomik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Bu gelişmeyle birlikte kademeli emeklilik tekrar gündeme taşındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ise tartışmalara son noktayı koydu. Peki Kademeli emeklilik şartları neler, çıkacak mı? İşte, Kademeli emeklilik son durum…

EKONOMİ HABERLERİ

Kademeli emeklilik son dakika gelişmeler: Kademeli emeklilik çıkıyor mu, prim ve gün sayısı değişecek mi? - 2

CEVDET AKAY'DAN KANUN TEKLİFİ

Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'e sunuldu.

Kademeli emeklilik son dakika gelişmeler: Kademeli emeklilik çıkıyor mu, prim ve gün sayısı değişecek mi? - 3

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı son açıklamada kademeli emeklilik tartışmalarına son noktayı koydu.

Işıkhan, AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle bir araya gelirken emeklilik sisteminde yeni bir değişiklik planlamadıklarını aktardı.

Bakan “ Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Kademeli emeklilik son dakika gelişmeler: Kademeli emeklilik çıkıyor mu, prim ve gün sayısı değişecek mi? - 4

"VEDAT IŞIKHAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA"

Katıldığı televizyon programında kademeli emeklilik tartışmalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Işıkhan, mağduriyetin söz konusu olmadığının altını çizdi.

Kademeli emeklilik son dakika gelişmeler: Kademeli emeklilik çıkıyor mu, prim ve gün sayısı değişecek mi? - 5

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı “Mağduriyetle ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir. Bu çerçevede biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini Sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

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