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Kademeli emeklilik son dakika: Kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları neler olacak?

Prim gün sayısı sebebiyle emekli olamayanlar, kademeli emeklilikle ilgili atılacak yeni adımları yakından takip ediyor. CHP Karabük milletvekili, Cevdet Akay, kademeli emeklilikle ilgili kanun teklifini TBMM’ye sundu. . Kanun teklifinde esnaf ve memurların prim gün ödeme sayısının düşürülmesi yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ise kademeli emeklilik beklentisi içerisinde olanlar için önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki Kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları neler olacak? İşte, konuyla ilgili yapılan son açıklama…

Kademeli emeklilik son dakika: Kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları neler olacak? - 1

Emeklilik sisteminde yeni bir değişiklik olup olmayacağı uzun süredir bazı platformlarda gündeme taşınıyor. 2023 yılının Mart ayında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte yaklaşık 2 milyon kişi emekli oldu. 1999 yılının Eylül ayından sonra sigorta girişi olanlar ise bu haktan yararlanamadı. EYT’de erkeklerde sigortalılık süresi 25 yıl olurken 9.000 prim ödee gün sayısını doldurmuş olunması gerekiyor. Kadınlarda ise sigortalılık süresi 20 yıla düşerken 7.200 prim ödeme gün sayısı şartı aranıyor. Mecliste ekonomik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Bu gelişmeyle birlikte kademeli emeklilik tekrar gündeme taşındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ise tartışmalara son noktayı koydu. Peki Kademeli emeklilik şartları neler, çıkacak mı? İşte, Kademeli emeklilik son durum…

EKONOMİ HABERLERİ

Kademeli emeklilik son dakika: Kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları neler olacak? - 2

CEVDET AKAY'DAN KANUN TEKLİFİ

Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'e sunuldu.

Kademeli emeklilik son dakika: Kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları neler olacak? - 3

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı son açıklamada kademeli emeklilik tartışmalarına son noktayı koydu.

Işıkhan, AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle bir araya gelirken emeklilik sisteminde yeni bir değişiklik planlamadıklarını aktardı.

Bakan “ Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Kademeli emeklilik son dakika: Kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları neler olacak? - 4

"VEDAT IŞIKHAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA"

Katıldığı televizyon programında kademeli emeklilik tartışmalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Işıkhan, mağduriyetin söz konusu olmadığının altını çizdi.

Kademeli emeklilik son dakika: Kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları neler olacak? - 5

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı “Mağduriyetle ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir. Bu çerçevede biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini Sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

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