Kamu işçi zammı son dakika gelişmeleri: 2025 Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? Kamu işçileri zam teklifi

Kamu işçisi toplu sözleşme zammında sona gelindi. Hükümet tarafından yapılan üçüncü teklifte 2025 yılının ikinci 6 ayı için yüzde 11 zam önerisi geldi. İşçi tarafı ise yüzde 16,67 oranındaki enflasyonu istiyor. Türk-İş ve Hak-İş 4D işçilerinin beklentilerine yönelik teklifleri değerlendiriyor. 600 bin kamu işçisi, maaşların yanı sıra çalışma koşulları ve sosyal haklara yönelik taleplerin gerçekleşmesini bekliyor. Kamu işçisi taban ücreti ne kadar olacak? 600 bin kamu işçisi toplu sözleşme zammında son durum...

Kamu işçi zammı son dakika gelişmeleri: 2025 Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? Kamu işçileri zam teklifi - 1

600 bin kamu işçisinin yakından takip ettiği toplu sözleşme zammı sürecinde hükümet tarafından üç teklif yapıldı. İşçiler, taban ücretinin minimum 1.800 TL olması ve 2025 yılının ikinci altı ayında yüzde 25 zam talebinde bulunmuştu. İlk 6 ay için beklenti ise yüzde 50 civarındaydı. Demiyolları, hastane ve bakanlıklarda görev alan kamu işçileri gelecek 4. teklife odaklandı. Peki, 600 bin kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne zaman açıklanır?

EKONOMİ HABERLERİ

Kamu işçi zammı son dakika gelişmeleri: 2025 Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? Kamu işçileri zam teklifi - 2

KAMU İŞÇİ ZAMMINDA SON DURUM

2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü toplantısı ardından üçüncü teklif sunuldu. Hükümetin teklifi ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için ise gerçekleşen enflasyon, üçüncü altı ayda enflasyon oranında ve dördüncü altı ayda da gerçekleşen enflasyon oranında zam oldu.

Sürecin olumlu ilerlediği Türk-İş tarafından ifade edilmişti ve sıra dördüncü teklifte. Hükümet süreci hafta sonu girmeden bitirmek istiyor. Gözler gelecek zam teklifinde.

Kamu işçi zammı son dakika gelişmeleri: 2025 Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? Kamu işçileri zam teklifi - 3

1400 TL altındaki kamu işçisi maaşlarının bu banda çekilmesi ve bu ücret üzerindekilere ise günlük 40 TL seyyanen artış yapılması beklentisi var. Ayrıca sözleşmesi Mart’ta olanlara yüzde 3,68’lik enflasyon kaybı artışı, nitelikli işlerde çalışanlara yüzde 7, diğerlerine de yüzde 3 ek ödeme ön görülüyor.

Kamu işçi zammı son dakika gelişmeleri: 2025 Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? Kamu işçileri zam teklifi - 4

Hükümetin işçilere sunduğu ikinci teklif şöyleydi:

1. Altı Ay: %17
2. Altı Ay: %10
3. Altı Ay: %7
4. Altı Ay: %5

İşçiler için ilk teklif; birinci 6 ay için yüzde 16, birinci yılın ikinci 6 ayında yüzde 8, ikinci yılın birinci 6 ayında yüzde 7, ikinci yılın ikinci 6 ayında yüzde 5.

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