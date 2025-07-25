Kamu işçi zammı son dakika gelişmeleri: 2025 Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? Kamu işçileri zam teklifi
Kamu işçisi toplu sözleşme zammında sona gelindi. Hükümet tarafından yapılan üçüncü teklifte 2025 yılının ikinci 6 ayı için yüzde 11 zam önerisi geldi. İşçi tarafı ise yüzde 16,67 oranındaki enflasyonu istiyor. Türk-İş ve Hak-İş 4D işçilerinin beklentilerine yönelik teklifleri değerlendiriyor. 600 bin kamu işçisi, maaşların yanı sıra çalışma koşulları ve sosyal haklara yönelik taleplerin gerçekleşmesini bekliyor. Kamu işçisi taban ücreti ne kadar olacak? 600 bin kamu işçisi toplu sözleşme zammında son durum...
600 bin kamu işçisinin yakından takip ettiği toplu sözleşme zammı sürecinde hükümet tarafından üç teklif yapıldı. İşçiler, taban ücretinin minimum 1.800 TL olması ve 2025 yılının ikinci altı ayında yüzde 25 zam talebinde bulunmuştu. İlk 6 ay için beklenti ise yüzde 50 civarındaydı. Demiyolları, hastane ve bakanlıklarda görev alan kamu işçileri gelecek 4. teklife odaklandı. Peki, 600 bin kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne zaman açıklanır?