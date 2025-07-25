Kamu işçi zammı son dakika gelişmeleri: 2025 Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? Kamu işçileri zam teklifi

600 bin kamu işçisinin yakından takip ettiği toplu sözleşme zammı sürecinde hükümet tarafından üç teklif yapıldı. İşçiler, taban ücretinin minimum 1.800 TL olması ve 2025 yılının ikinci altı ayında yüzde 25 zam talebinde bulunmuştu. İlk 6 ay için beklenti ise yüzde 50 civarındaydı. Demiyolları, hastane ve bakanlıklarda görev alan kamu işçileri gelecek 4. teklife odaklandı. Peki, 600 bin kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne zaman açıklanır?