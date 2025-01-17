Kamu işçileri ne kadar zam alacak? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? (2025 kamuda işçi zammı)
Kamu işçilerinin ne kadar zam alacağı, 2025 yılı toplu sözleşme görüşmelerinin kısa zaman sonra başlayacak olmasının ardından merak ediliyor. Kamuda çalışan 600 bine yakında işçiyi ilgilendiren 2025 yılı toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda hükümet ve işçi kesimi anlaşmaya varacak ve kamuda çalışan işçilerin yeni maaşları belli olacak. Peki, kamu işçileri ne kadar zam alacak? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar olacak?
KAMU İŞÇİSİ ZAMMI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücretlerine 2025-2026 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine yönelik çalışmalara başladı.
Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için yetkili konfederasyonlar hazırlıklarını sürdürüyor.