Kamu işçileri toplu sözleşme 2025 zammında son durum: 600 bin işçi zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacağıyla ilgili gündemden son haberler yakından takip ediliyor. Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), bugün TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleriyle bir araya gelecek. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından ilk teklif verilmiş ve gözler TÜHİS tarafından işçiye sunulacak zam teklifine çevrilmişti. Peki, Kamu işçileri toplu sözleşme 2025 zammında son durum ne? 600 bin işçi zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Kamu işçileri toplu sözleşme 2025 zammında son durum: 600 bin işçi zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? - 1

600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025 kamu işçileri toplu sözleşme zammıyla ilgili son durum, işçi ve işveren kesimi tarafından sorgulanıyor. Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Peki, Kamu işçileri toplu sözleşme 2025 zammında son durum ne? 600 bin işçi zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Kamu işçileri toplu sözleşme 2025 zammında son durum: 600 bin işçi zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? - 2

İŞVEREN TEKLİFİ NE KADAR OLACAK?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında taraflar bugün saat 14.00'te ikinci kez bir araya gelecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki görüşmede, kamu işverenini temsil eden TÜHİS'in ilk zam teklifini işçi tarafına sunması bekleniyor.

Kamu işçileri toplu sözleşme 2025 zammında son durum: 600 bin işçi zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? - 3

KAMU İŞÇİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, Şubat 2025’te ortak zam taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmuştu.

Talepler arasında:

En düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması,

2025’in ilk 6 ayı için yüzde 50 zam, sonraki 6 aylık dönemler için yüzde 25 zam ve yüzde 10 refah payı yer alıyor.

Kamu işçileri toplu sözleşme 2025 zammında son durum: 600 bin işçi zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? - 4

TÜHİS'İN İLK TEKLİFİ BEKLENİYOR

Maliyet analizinin tamamlanmasının ardından TÜHİS'in bugün ilk teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor. Kamu işvereninin ilk teklifinin ardından ise taraflar arasındaki müzakere süreci hız kazanacak.

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