Kamu işçileri toplu sözleşme 2025 zammında son durum: 600 bin işçi zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacağıyla ilgili gündemden son haberler yakından takip ediliyor. Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), bugün TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleriyle bir araya gelecek. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından ilk teklif verilmiş ve gözler TÜHİS tarafından işçiye sunulacak zam teklifine çevrilmişti. Peki, Kamu işçileri toplu sözleşme 2025 zammında son durum ne? 600 bin işçi zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025 kamu işçileri toplu sözleşme zammıyla ilgili son durum, işçi ve işveren kesimi tarafından sorgulanıyor. Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Peki, Kamu işçileri toplu sözleşme 2025 zammında son durum ne? 600 bin işçi zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?