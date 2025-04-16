Kamu işçileri toplu sözleşme 2025 zammında son durum: 600 bin işçi zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025 kamu işçileri toplu sözleşme zammıyla ilgili son durum, işçi ve işveren kesimi tarafından sorgulanıyor. Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Peki, Kamu işçileri toplu sözleşme 2025 zammında son durum ne? 600 bin işçi zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?