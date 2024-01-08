Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu: 2024 ocak ayı tediye ödemeleri ne zaman?
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödemenin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı nisan ayında verilecek. Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, ocak ayı ödemeleri ay sonunda gerçekleştirilecek. Peki, 2024 ocak ayı tediye ödemeleri ne zaman?
Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.