Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu: 2024 ocak ayı tediye ödemeleri ne zaman?

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödemenin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı nisan ayında verilecek. Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, ocak ayı ödemeleri ay sonunda gerçekleştirilecek. Peki, 2024 ocak ayı tediye ödemeleri ne zaman?

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu: 2024 ocak ayı tediye ödemeleri ne zaman? - 1

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu: 2024 ocak ayı tediye ödemeleri ne zaman? - 2

OCAK AYI TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Buna göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek.

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu: 2024 ocak ayı tediye ödemeleri ne zaman? - 3

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu: 2024 ocak ayı tediye ödemeleri ne zaman? - 4

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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