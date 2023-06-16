Kamu işçilerine ikramiye (tediye) ödemelerinin tarihi belli oldu: Kamu işçilerine ikramiye ne kadar, ne zaman ödenecek?
Kamuda çalışan işçilere yılda iki kez yapılan ikramiye ödemesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, ikramiyenin ilk yarısı haziran ayında yapılaca. Peki, kamu işçilerine ikramiye ne kadar, ne zaman ödenecek?
Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu.