Kamu işçilerine ikramiye (tediye) ödemelerinin tarihi belli oldu: Kamu işçilerine ikramiye ne kadar, ne zaman ödenecek?

Kamuda çalışan işçilere yılda iki kez yapılan ikramiye ödemesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, ikramiyenin ilk yarısı haziran ayında yapılaca. Peki, kamu işçilerine ikramiye ne kadar, ne zaman ödenecek?

Kamu işçilerine ikramiye (tediye) ödemelerinin tarihi belli oldu: Kamu işçilerine ikramiye ne kadar, ne zaman ödenecek? - 1

Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu.

EKONOMİ HABERLERİ

Kamu işçilerine ikramiye (tediye) ödemelerinin tarihi belli oldu: Kamu işçilerine ikramiye ne kadar, ne zaman ödenecek? - 2

İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.

Kamu işçilerine ikramiye (tediye) ödemelerinin tarihi belli oldu: Kamu işçilerine ikramiye ne kadar, ne zaman ödenecek? - 3

Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor. Kamu kurumlarında taşeron kadroya alınan işçiler de ilave tediye ödemesinden yararlanıyor.

Kamu işçilerine ikramiye (tediye) ödemelerinin tarihi belli oldu: Kamu işçilerine ikramiye ne kadar, ne zaman ödenecek? - 4

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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