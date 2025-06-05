Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı 2025: Kamu işçilerine zam ne kadar olacak, teklif sunuldu mu?

2025 yılı için kamu işçilerine yapılacak toplu sözleşme zammı gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca kamu işçisinin merakla beklediği zam oranları ve müzakere süreciyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında son durumu paylaştı. Peki, Kamu işçilerine zam ne kadar olacak, teklif sunuldu mu?

Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı 2025: Kamu işçilerine zam ne kadar olacak, teklif sunuldu mu? - 1

Kamu işçilerini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri, genellikle yüz binlerce çalışanı etkileyen kritik bir süreci temsil ediyor. Bu yılki zam oranının, yalnızca maaşları değil; sosyal haklar, ikramiyeler ve diğer özlük haklarını da kapsaması bekleniyor. Peki, Kamu işçilerine zam ne kadar olacak, teklif sunuldu mu?

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Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı 2025: Kamu işçilerine zam ne kadar olacak, teklif sunuldu mu? - 2

KAMU İŞÇİSİNE ZAM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bakan Işıkhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu işçilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. TÜHİS’in (Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası), işçi kesimini temsilen masada yer alan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in talepleri doğrultusunda çalışmalarını tamamladığını ifade etti.

Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı 2025: Kamu işçilerine zam ne kadar olacak, teklif sunuldu mu? - 3

İLK TEKLİF BAYRAM SONRASINDA AÇIKLANACAK

Görüşmelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Işıkhan, kamu işçilerine yönelik ilk zam teklifinin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan açıklamasında şunları söyledi:

"İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum."

Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı 2025: Kamu işçilerine zam ne kadar olacak, teklif sunuldu mu? - 4

KAMU İŞÇİSİNE ZAM NE KADAR OLACAK?

Henüz resmi bir zam oranı açıklanmadı. Ancak işçi sendikalarının taleplerinin yüksek enflasyon ve yaşam maliyetleri doğrultusunda şekillendiği biliniyor. 2023 ve 2024’te yapılan zamlar dikkate alındığında, 2025 için beklentiler enflasyon farkı + refah payı şeklinde oluşuyor.

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