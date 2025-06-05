Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı 2025: Kamu işçilerine zam ne kadar olacak, teklif sunuldu mu?

Kamu işçilerini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri, genellikle yüz binlerce çalışanı etkileyen kritik bir süreci temsil ediyor. Bu yılki zam oranının, yalnızca maaşları değil; sosyal haklar, ikramiyeler ve diğer özlük haklarını da kapsaması bekleniyor. Peki, Kamu işçilerine zam ne kadar olacak, teklif sunuldu mu?